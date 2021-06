A seguito del fuorviante leak circa il presunto tema grafico della One UI 4.0 emerso in rete qualche giorno fa, quest’oggi viene a galla una importante informazioni circa la nuova versione della One UI di Samsung. La personalizzazione Android del colosso sudcoreano, ad oggi arrivata alla versione 3.1, potrebbe non aggiornarsi alla versione 3.5 come spesso indicato da alcuni rumor e leak.

Niente One UI 3.5 ma bensì 3.1.1

Questa informazione, potremmo dire “ufficiosa“, è stata scovata all’interno del changelog di Nice Catch, uno dei moduli di Samsung Good Lock. Come si può notare dall’immagine sottostante, infatti, il changelog del modulo fa riferimento alla One UI 3.1.1 e non alla One UI 3.5 come prossima versione della personalizzazione Android.

L’eventuale arrivo della versione 3.1.1 si muove nella stessa direzione di quanto dichiarato qualche giorno fa da Ice Universe, leaker piuttosto affidabile per quanto riguarda le novità in casa Samsung. Nel tweet pubblicato il 24 giugno, Ice Universe indicava che la One UI 3.5 non esiste ma, bensì, la versione One UI 3.1.1 verrà presentata su Samsung Galaxy Z Fold3.

Se la prossima versione della One UI sarà veramente la 3.1.1 si tratterebbe di un interessante cambio di strategia di Samsung; la One UI 2.0 venne rimpiazzata dalla One UI 2.1 e poi 2.5. Evidentemente l’arrivo della 3.1.1, e non la 3.5, indica che bisognerà attendere la One UI 4.0 per scoprire le grandi novità che l’azienda ha in serbo per la sua personalizzazione Android.

