Dopo aver annunciato importanti novità dal punto di vista del software nel corso di un anomalo MWC 2021, Samsung si prepara al consueto evento estivo nel quale saranno annunciati i principali prodotti destinati a spopolare nella seconda metà del 2021.

È ufficiale il nuovo Galaxy UNPACKED

Seguendo una tradizione che prosegue da diversi anni, Samsung ha annunciato oggi la data del prossimo Samsung UNPACKED, inserendo una serie di hashtag che ci confermano come i rumor delle ultime settimane siano stati azzeccati. L’evento si terrà, in forma virtuale a causa dell’attuale situazione sanitaria, il prossimo 11 agosto alle 10 del mattino negli USA, le 16:00 in Italia, direttamente sul sito ufficiale del colosso sud coreano.

Saranno almeno quattro, stando agli hashtag, i prodotti annunciati: oltre ai due smartphone pieghevoli, Samsung Galaxy Z Fold3 e Samsung Galaxy Z Flip3, vedremo anche le cuffie Samsung Galaxy Buds2 e lo smartwatch Samsung Galaxy Watch4. Una line-up di grandissimo spessore, anche perché sono tantissime le novità attese.

Lo Z Fold3, che almeno per quest’anno prenderà il posto della serie Galaxy Note, potrà contare sulla S Pen e su due schermi AMOLED a 120 Hz, uno esterno da 6,23 pollici e uno interno da 7,55 pollici, con cinque fotocamere e almeno 12 GB di RAM. Sono poche invece le certezze tecniche su Samsung Galaxy Z Flip3, che potrebbe usare uno Snapdragon 888 con 8 GB di RAM, uno schermo esterno da 1,9 pollici e uno interno da 6,7 pollici a 120 Hz.

Molto atteso anche Samsung Galaxy Watch4, che porterà al debutto la nuova interfaccia One UI Watch, basata sulla nuova versione di Wear che ha ereditato alcune funzioni da TizenOS. Nei giorni scorsi sono trapelati maggiori dettagli, inclusi i possibili prezzi, del nuovo smartwatch, che dovrebbe essere disponibile in due versioni, e delle Galaxy Buds2 che avranno un look più simile alle Buds Pro, con cancellazione attiva del rumore.

Manca quindi più di un mese ma nel corso delle prossime settimane continueranno a fioccare anticipazioni sui quattro prodotti, che ovviamente non mancheremo di riportarvi tempestivamente.