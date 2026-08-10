Su Reddit sono comparse numerose segnalazioni da parte di utenti Android che lamentano la sparizione improvvisa di una funzione molto pratica di Google Foto, la selezione multipla tramite trascinamento del dito. A differenza di altre modifiche recenti, questa non sembra essere una scelta deliberata da parte dell’azienda, quanto piuttosto un errore tecnico che sta creando parecchio disagio tra chi usa l’app quotidianamente.

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Come funzionava il drag to select

La funzionalità era piuttosto semplice e ben conosciuta da parte di tanti utenti Android che ogni giorno ne fruivano. L’utente teneva premuto il dito su una prima foto per attivare la modalità di selezione multipla, dopodiché poteva scorrere il dito sullo schermo per selezionare in sequenza tutte le immagini desiderate, senza doverle toccare una per una. Un gesto rapido e intuitivo, particolarmente comodo per chi deve gestire grandi quantità di scatti, ad esempio per eliminarli, condividerli o spostarli in un album.

Con la scomparsa di questa opzione, però, il procedimento è tornato indietro ai tempi in cui bisognava selezionare ogni singola foto toccandola manualmente. Il gesto di trascinamento, infatti, non ha più alcun effetto sulla selezione, perché provoca ora solo lo scorrimento della schermata verso l’alto o verso il basso.

La modalità di selezione multipla si attiva ancora regolarmente, con la comparsa delle caselle di spunta su ogni immagine, ma senza la possibilità di trascinare il dito per selezionarle in blocco, l’intera operazione diventa molto più lenta e scomoda.

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Un problema lamentato sui social

A dare voce al problema sono stati diversi utenti che frequentano i forum dedicati ad Android, dove hanno raccontato la propria esperienza diretta. In particolare, un utente Reddit proprietario di un Pixel 9a ha spiegato che il gesto di trascinamento per la selezione multipla ha smesso di funzionare all’improvviso qualche giorno fa, nonostante il gesto compiuto sia sempre lo stesso.

Un dettaglio interessante emerso dalle segnalazioni è che il malfunzionamento non è limitato ai soli telefoni Pixel di Google, come si potrebbe inizialmente pensare. Le lamentele sono infatti arrivate anche da possessori di dispositivi di altri produttori, tra cui il OnePlus 12 e il Samsung Galaxy S24 Ultra, lasciando così intuire che il problema ha una portata piuttosto ampia e non è legato a uno specifico modello o produttore di smartphone.

Tra i modelli Pixel citati dagli utenti come colpiti dal problema figurano il Pixel 9a, il Pixel 9 Pro XL, il Pixel 8 Pro, il Pixel 8a e il Pixel 7. Un elemento che rafforza l’ipotesi di un guasto accidentale, piuttosto che di una rimozione intenzionale, è il fatto che la funzione di trascinamento per la selezione continua a funzionare normalmente sui tablet e, a quanto pare, anche su iPad con l’app Google Foto installata.

Per approfondire la questione sono quindi stati effettuati controlli diretti su più dispositivi. Sul Pixel 6 Pro, con Android nella versione beta più recente, la funzione di trascinamento per la selezione multipla risulta ancora perfettamente operativa. Lo stesso vale per un iPhone 15 Pro Max con l’ultima beta di iOS installata, dove il gesto continua a funzionare senza intoppi, suggerendo ancora che il bug non colpisce in modo uniforme tutti i dispositivi, ma sembra manifestarsi in maniera piuttosto selettiva, coinvolgendo solo una parte degli utenti Android.