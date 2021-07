Gli smartphone Samsung di fascia alta (ma non solo) sono tra i migliori per quanto riguarda la fedeltà degli scatti, spesso presenti all’interno della nostra personale selezione dei migliori smartphone per fotocamera. Il merito è senza ombra di dubbio dei sensori presenti, ma anche del comparto software che modella e modifica le foto.

Arriva il supporto al teleobiettivo

A tal proposito, il colosso sudcoreano ha sganciato una notizia bomba sul forum ufficiale: presto la modalità Pro presente all’interno dell’applicazione Fotocamera offrirà il pieno supporto anche ai teleobiettivi, come ad esempio quello presente su Samsung Galaxy S21 Ultra 5G. “Stiamo considerando la possibilità di estendere il supporto ai teleobiettivi nella modalità Pro, ma ti chiediamo di comprendere la necessità di tempo richiesta per la sua implementazione“, recita il messaggio del moderatore impegnato nel team responsabile dell’applicazione Fotocamera. “Il nostro reparto fotocamere sta esaminando l’apertura del teleobiettivo da varie angolazioni riflettendo i suggerimenti forniti da molte persone, quindi ti saremmo grati se potessi aspettare ancora un po’.”

Attualmente la modalità Pro dell’applicazione Fotocamera supporta gli scatti effettuati con il sensore principale e con quello ultra grandangolare, dando modo agli utenti di modificare a proprio piacimento alcuni parametri come, ad esempio, gli ISO, l’esposizione, la velocità di scatto dell’otturatore, la messa a fuoco, il bilanciamento del bianco, la saturazione, il bilanciamento del colore e molto altro. L’eventuale apertura anche ai teleobiettivi renderà possibile scatti finora impossibili da realizzare.

Gli smartphone supportati

Una volta che la funzione sarà disponibile per l’applicazione Fotocamera, ne potranno beneficiare i seguenti smartphone:

