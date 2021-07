L’unione dei team di sviluppo di OnePlus e OPPO (celebrato anche con un video) ha portato a grandi novità sotto il profilo software, tra le quali spicca il passaggio da HydrogenOS alla ColorOS in Cina.

Se da una parte OnePlus ha ribadito più volte l’intenzione di non abbandonare, almeno per il momento, la OxygenOS, va detto che la ColorOS è migliorata molto negli ultimi tempi e ha raccimolato diversi estimatori, inoltre i punti di contatto tra le due interfacce sono già piuttosto evidenti.

ColorOS su OnePlus 8, 8T, 8 Pro: ecco quando (Cina)

Limitando momentaneamente il discorso alla Cina, i test per il passaggio di OnePlus 8, OnePlus 8T e OnePlus 8 Pro alla ColorOS sono già in corso: il produttore ha dato il via al programma ColorOS 11 Early Access verso la metà di maggio.

Quasi due mesi più tardi, sono arrivate conferme ufficiali su quando i tre smartphone abbracceranno questo importante cambiamento software nella versione stabile. In un post sul forum ufficiale cinese (link in fonte), il OnePlus Community Manager Jia Lan Shuai ha dichiarato, infatti, che OnePlus 8, OnePlus 8T e OnePlus 8 Pro riceveranno le build stabili della ColorOS nel 2022.

Purtroppo non sono state fornite indicazioni su quale versione verrà rilasciata, tuttavia OPPO dovrebbe annunciare a breve la ColorOS 12 con base Android 12, pertanto sarebbe auspicabile il rilascio di questa invece dell’attuale ColorOS 11. Quest’ultima è oggetto dell’attuale programma beta della serie OnePlus 8, ma l’annuncio della nuova release potrebbe cambiare le carte in tavola.

E i modelli Global?

Per quanto il discorso in generale sia comunque interessante per gli appassionati, a noi utenti occidentali interessa soprattutto comprendere che intenzioni abbia OnePlus per il futuro dei modelli Global.

Al netto della volontà dichiarata di non mettere da parte la OxygenOS, tanti utenti affezionati a questa iniziano a temere che, complice l’avvicinamento tra OnePlus e OPPO, l’interfaccia diventerà banalmente una ColorOS con un nome diverso.

Da parte sua, OnePlus sostiene che molto probabilmente gli utenti non si accorgeranno neppure del cambiamento in corso dietro le quinte. Insomma, degli elementi in comune in più ci saranno senza dubbio, ma OnePlus non vuole privare la OxygenOS di quella sua identità che tanto bene si abbina al design language del brand.

Il produttore si vanta spesso di quanto gli utenti siano soddisfatti della OxygenOS – in questa speciale classifica, solo Apple sarebbe avanti –, che dunque non ha bisogno di essere rimpiazzata in toto perché fallimentare. Tuttavia, è innegabile come in tempi recenti OnePlus non abbia brillato in materia di aggiornamenti software: le nuove versioni sono arrivate più tardi del previsto e alcune release hanno dato qualche grattacapo di troppo. Basti pensare alla OxygenOS 11, arrivata sul best buy OnePlus Nord addirittura sei mesi dopo rispetto alla serie OnePlus 8 e ritirata subito dopo a causa dei gravi bug riscontrati. Ritardi e problemi simili ha caratterizzato anche il rilascio dell’aggiornamento per la serie OnePlus 7, che non era affatto vecchia in quel momento.

Tutto ciò non rappresenta certamente una buona pubblicità per OnePlus e le ambizioni di crescita del brand non possono prescindere da una maggior cura degli aggiornamenti software. Visto che nel frattempo il produttore ha anche ampliato la propria line-up, il fatto di poter contare sulle risorse software di OPPO è sicuramente positivo.

Queste ultime torneranno molto utili a OnePlus per mantenere la promessa fatta in merito agli aggiornamenti dei propri flagship. Nella stessa sede il produttore cinese aveva accennato all’unificazione del codice di OxygenOS e ColorOS. L’integrazione produrrà effetti a partire dal passaggio ad Android 12. Eventuali maggiori somiglianze saranno un effetto collaterale del nuovo assetto del team di sviluppo e saranno più facili da accettare anche per i più intransigenti, se saranno controbilanciate da un supporto software migliore.