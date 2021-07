Svolta storica per quanto riguarda la politica di aggiornamento degli smartphone OnePlus. L’annuncio della collaborazione con OPPO per quanto riguarda lo sviluppo congiunto di alcune componenti, incluse quelle software, sta mostrando i primi frutti e a trarne vantaggio saranno proprio gli utenti finali.

Tre versioni di Android per i flagship

Finora OnePlus offriva due nuove versioni di Android e tre anni di aggiornamenti di sicurezza per i proprio smartphone più recenti, una scelta buona ma non allineata con i maggiori brand. La compagnia cinese ha quindi annunciato che i modelli più recenti potranno godere di tre major update di Android e di ben quattro anni di patch di sicurezza, allineandosi in sostanza a quanto già fanno Google e Samsung.

Ovviamente la nuova politica vale per i modelli di punta, a partire da quello dello scorso anno, e non riguarderà né i modelli più vecchi né quelli di fascia medio-bassa. Vediamo nel dettaglio quale sarà il supporto garantito agli smartphone più recenti:

Tre aggiornamenti Android e quattro anni di patch OnePlus 9 Pro OnePlus 9 OnePlus 9R OnePlus 8 Pro OnePlus 8 OnePlus 8T

Due aggiornamenti Android e tre anni di patch OnePlus 7 Pro OnePlus 7 OnePlus 7T OnePlus Nord OnePlus Nord CE

Un aggiornamento Android e tre anni di patch OnePlus N100 OnePlus N10 5G OnePlus N200 5G



È dunque questa la prima novità in seguito all’annuncio della condivisione del reparto Ricerche & Sviluppo di OPPO e OnePlus, che porterà anche all’unificazione del codice di OxygenOS e ColorOS, anche se questo non avrà alcun impatto visibile per gli utenti finali, che potranno continuare a godere delle rispettive interfacce, che rimarranno distinte.

L’ integrazione avverrà, in ogni caso, con il passaggio ad Android 12, consentendo alle due compagnie di lavorare in maniera più tranquilla ed evitare i tanti problemi che da anni caratterizzano gli aggiornamenti software di OnePlus, spesso bloccati a causa di inconvenienti seri.