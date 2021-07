Con la promessa “Diamo vita a un nuovo capitolo assieme“, OnePlus e OPPO tornano nuovamente a pubblicizzare la loro fusione (lato software) in un inedito video pubblicato su Weibo. Il contenuto multimediale, disponibile in calce alla news, ritrae alcuni smartphone delle due case come OPPO Find X3 Pro, OPPO Reno4 Pro 5G, OnePlus 9 Pro, OPPO Reno5 Pro 5G e OnePlus 7 Pro, accompagnati dai testimonial delle due compagnie.

Un video per cementare la partnership

A metà giugno, dopo una lunga sequela di leak e rumor circa i motivi della dipartita di Carl Pei – ex CEO e co-fondatore di OnePlus adesso impegnato con la startup Nothing -, i due colossi annunciavano la fusione al fine di garantire l’arrivo di aggiornamenti software più rapidi e più efficienti. In quell’occasione, l’importante novità veniva annunciata da Pete Lau con le seguenti parole: “Ora siamo a un punto di svolta per il futuro di OnePlus. Poiché abbiamo iniziato ad ampliare il nostro portafoglio di prodotti, siamo in grado di offrirti più scelte che mai“.

C’è ancora qualche dubbio su come si tramuterà in concreto questa nuova stretta collaborazione tra le due aziende, pertanto non ci resta che attendere in arrivo dei frutti di questa fusione.

