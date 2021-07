Nella giornata di oggi, 8 luglio 2021, arriva da Qualcomm un annuncio molto interessante: il chipmaker californiano ha svelato ufficialmente lo “Smartphone for Snapdragon Insiders“, realizzato con la collaborazione di ASUS.

ASUS e Qualcomm

Il nome è tanto bizzarro quanto autoesplicativo: lo smartphone di Qualcomm non è stato progettato per l’utente medio, bensì per i fan facenti parte della community Snapdragon Insiders lanciata qualche mese fa.

La firma di ASUS sulla progettazione e sulla concreta realizzazione di questo Smartphone for Snapdragon Insiders è evidente già ad una rapida occhiata: per quanto manchino tutti i dettagli estetici più estremi e identificativi, la somiglianza col gaming phone ASUS ROG Phone 5 (ecco la nostra recensione) è palese. La casa taiwanese si occuperà anche di gestire la distribuzione e le vendite dello smartphone che reca il brand di Qualcomm.

D’altronde che ASUS e Qualcomm fossero al lavoro su uno smartphone non è esattamente un mistero. In un primo momento si era pensato ad un device votato al gaming, in ogni caso lo smartphone ufficializzato oggi è esattamente quello che un mese fa aveva fatto visita al TENAA.

Qualcomm “Smartphone for Snapdragon Insiders”: caratteristiche tecniche e design

Lo “Smartphone for Snapdragon Insiders” di Qualcomm e ASUS è uno smartphone impressionante dal punto di vista squisitamente tecnico, d’altra parte la sua finalità è proprio quella di mettere insieme il meglio delle tecnologie di Qualcomm, tanto hardware quanto software. Dal chipset al modem-RF, passando per la tecnologia di ricarica e la parte audio, tutto è griffato Snapdragon e compone un pacchetto completo, destinato a far gola agli amanti delle specifiche tecniche.

Per quanto concerne il design, il logo di ASUS non compare da nessuna parte e il retro dello smartphone è meno elaborato rispetto a quello dell’ASUS ROG Phone 5, tuttavia rimane il LED, che qui illumina il logo Snapdragon, non esattamente un inno alla sobrietà.

Frontalmente trova posto un ampio display AMOLED da 6,78 pollici con risoluzione FHD+, refresh rate a 144 Hz, 111,23% di copertura DCI-P3 e 1200 nit di luminosità di picco. Le prestazioni dello smartphone sono affidate al solito Qualcomm Snapdragon 888 (ecco il nostro confronto con Exynos 2100 e Apple A14 Bionic). Qualcomm non ha fatto in tempo ad implementare il più nuovo Snapdragon 888+, in quanto lo sviluppo dello smartphone era iniziato molto tempo prima.

La tripla fotocamera posteriore comprende un sensore principale Sony IMX686 da 64 MP, un secondario Sony IMX363 da 12 MP associato ad un’ottica ultragrandangolare e un terzo da 8 MP con ottica tele. ASUS si è occupata dell’ISP, pertanto è lecito aspettarsi una qualità fotografica simile a quella degli ultimi smartphone del brand.

Il principale punto di forza dello Smartphone for Snapdragon Insiders dovrebbe essere la connettività, con Qualcomm che fa bella mostra del meglio della propria tecnologia: supporto 5G sub-6GHz, mmWave, modem Snapdragon X60 5G di terza generazione, sistema Qualcomm FastConnect 6900 per il miglior Wi-Fi della categoria (Wi-Fi 6 e Wi-Fi 6E).

La batteria da 4.000 mAh viene rifocillata dalla ricarica rapida Qualcomm Quick Charge 5.0 a 65 W (ricarica completa in meno di un’ora).

Qualcomm non ha trascurato la parte audio, anzi: Smartphone for Snapdragon Insiders è il primo a supportare la piattaforma Snapdragon Sound, che offre streaming musicale a 24-bit, 96 Hz tramite cuffie compatibili. La parte audio dello smartphone è già stata messa alla prova da DxOMark, che gli assegnato un punteggio di 77/100 (quarto posto di categoria) e ne ha elogiato soprattutto la parte dedicata alla registrazione, nella quale si è dimostrato il migliore in assoluto.

Per quanto concerne il software, Smartphone for Snapdragon Insiders arriva sul mercato con Android 11 in versione quasi completamente stock.

Scheda tecnica di Smartphone for Snapdragon Insiders

display 6.78″ 20.4:9 (2448 x 1080 pixel) Samsung AMOLED, refresh rate a 144 Hz, Delta-E < 1, luminosità di 800 nit per la leggibilità all’aperto (1200 nit di picco), HDR10 e HDR10+, 111.23% DCI-P3, 106.87% NTSC, 150.89% sRGB color gamut coverage, vetro Corning Gorilla Glass Victus

SoC Qualcomm Snapdragon 888 con GPU Adreno 660 e Snapdragon Elite Gaming

RAM da 16GB LPDDR5 e memoria interna da 512GB UFS 3.1

batteria da 4.000 mAh con ricarica rapida a 65 W (Qualcomm Quick Charge 5)

fotocamera posteriore con: principale Sony IMX686 64 MP, sensore da 1/1.73”, pixel da 0.8 µm, apertura f/1,8, lunghezza focale equivalente 26,6 mm, lenti 6P, FoV di 78,3°, OIS (4-axis), 2×1 On-chip-lens phase detection autofocus, dual LED flash; fotocamera Sony IMX363 12 MP dual pixel, sensore da 1/2.55” con pixel da 1.4 µm, apertura f/2,2, correzione della distorsione in tempo reale, supporto scatti macro a 4 cm; fotocamera telephoto da 8 MP con zoom ottico 3x, zoom digitale 12x; registrazione video 8K a 30 fps e 4K a 60fps/30fps

fotocamera anteriore da 24 MP

connettività: USB Type-C, 3rd Gen Snapdragon X60 5G modem, 5G Sub-6GHz e mmWave, NFC, Qualcomm FastConnect 6900, Wi-Fi 6/Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2, Qualcomm aptX Adaptive, Snapdragon Sound, GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS, NavIC

due speaker stereo, quattro microfoni HDR con dynamic range di 111dB, Snapdragon Sound Technology (profili audio con miglioramenti specifici per musica, video, giochi e voce)

sensore di impronte posteriore Qualcomm 3D Sonic Sensor Gen 2

Android 11.

Previous Next Fullscreen

Prezzo e disponibilità di Qualcomm “Smartphone for Snapdragon Insiders”

Lo Smartphone for Snapdragon Insiders di Qualcomm sarà disponibile all’acquisto ad agosto 2021 sul sito di ASUS e tramite altri rivenditori online. Lo smartphone verrà commercializzato anche in Europa al prezzo di listino di 1.299 euro.

La confezione di vendita comprende un bumper in plastica, il caricabatterie da 65 W con cavo USB-C intrecciato, inoltre coloro che lo acquisteranno riceveranno un paio di cuffie Master & Dynamic MW08SI ANC TWS per sfruttare al meglio la tecnologia Snapdragon Sound. Per maggiori dettagli vi rimandiamo al sito ufficiale al link in fonte.

Leggi anche: migliori smartphone Android