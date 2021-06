ASUS continua a innovare e a innovarsi. Dopo il lancio di ZenFone 8 e ZenFone 8 Flip, ASUS sembra star lavorando a un nuovo smartphone, probabilmente della famiglia ZenFone 8.

Su TENAA, infatti, è appena apparso un nuovo smartphone a marchio ASUS. Il sito di certificazione cinese non solo ne rivela il design, ma anche alcune delle sue caratteristiche chiave e il numero di modello, ASUS_I007D, che corrisponde allo smartphone con nome in codice “VODKA”.

Un nuovo ASUS ZenFone 8 o un nuovo gaming phone?

Un po’ di tempo fa, analizzando il codice sorgente del kernel di ASUS ROG Phone 5, i ragazzi di XDA-Developers avevano individuato il nome in codice “VODKA” insieme a quello di “SAKE” e “PICASSO”. Questi ultimi due sono poi stati lanciati sul mercato rispettivamente come ASUS ZenFone 8 e ZenFone 8 Flip, per cui si presume che lo smartphone appena apparso su TENAA possa essere proprio un altro modello della serie ZenFone 8. Ma con qualche probabilità potrebbe anche trattarsi dello smartphone da gioco realizzato in collaborazione con Qualcomm.

Come potrete notare dalle immagini che allegheremo a breve, infatti, lo smartphone presenta il logo Snapdragon sul retro, una cosa piuttosto insolita. Secondo alcune indiscrezioni, ASUS avrebbe dovuto lanciare uno smartphone costruito avvalendosi della collaborazione di Qualcomm entro la fine dello scorso anno, mentre le spedizioni sarebbero dovute partire a inizio dell’anno corrente. Nulla di tutto questo è accaduto, purtroppo, ma è possibile che quello apparso su TENAA sia proprio lo smartphone di cui si è vociferato così tanto lo scorso anno.

A ogni modo, l’elenco TENAA rivela che questo nuovo smartphone ASUS abbia dimensioni pari a 172,92 x 77,33 x 9,55 mm e un peso di 217,7 g. Il dispositivo sfoggerà un display OLED da 6,7 pollici, sarà alimentato da un SoC Qualcomm Snapdragon 888 accompagnato da 16 GB di RAM e 512 GB di spazio di archiviazione interna, avrà una tripla fotocamera esterna con sensore principale da 64 MP e una batteria da 3.840 mAh.

Infine, le caratteristiche principali del dispositivo comprendono un lettore di impronte digitali e sistema operativo Android 11.