Nella giornata di oggi, 1 marzo 2021, Qualcomm ha dato l’annuncio ufficiale della nascita del nuovo programma Snapdragon Insiders, pensato per raggiungere tutti i fan più sfegatati in giro per il mondo.

Attraverso questa nuova community, il chipmaker californiano intende creare un maggior coinvolgimento dei fan delle tecnologie Snapdragon, offrendo loro la possibilità di saperne di più direttamente dagli esperti, di apprendere pro tips per tirare fuori il massimo dai propri device e di vedere la propria lealtà premiata anche attraverso dell’esclusivo merchandise brandizzato Snapdragon.

Qualcomm Snapdragon Insiders: piani e info

Per premiare gli Snapdragon Insiders, Qualcomm ha definito un piano tripartito che si compone di “drops” su base mensile che offriranno ai membri della community “extra access“, vantaggi, esperienze esclusive e informazioni.

In particolare, attraverso Access Drops la compagnia statunitense ha in programma di allestire piccoli gruppi interattivi in cui creatori di contenuti ed esperti Qualcomm illustreranno tutte le ultime tecnologie e forniranno risposte alle domande formulate dalla community.

In seconda battuta, Passion Drops sarà meno generico e anzi focalizzato su aree chiave che toccheranno le corde della passione della community, come mobile gaming, fotografia, sport e quant’altro. Queste interazioni assumeranno essenzialmente la forma di masterclass tenute da creatori di contenuti che aiuteranno gli utenti a sfruttare al massimo i propri device Snapdragon per coltivare le proprie passioni.

Infine, Tech Drops sarà la parte del programma che consentirà agli Snapdragon Insiders di essere i primi a scoprire tutti gli ultimi annunci e notizie su prodotti con anima Snapdragon. E non è tutto: Tech Drops includerà anche dei non meglio specificati giveaway.

Se siete fan dei prodotti Snapdragon e non vedete l’ora di diventare Insiders, ecco il link per l’iscrizione. La pagina comprende anche i collegamenti ai vari profili social di Qualcomm. Quest’ultima ha già annunciato che nei prossimi mesi verrà creata una sezione del forum dedicata al programma Snapdragon Insiders, che in India è già attivo.