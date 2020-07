Qualcomm annuncia oggi Quick Charge 5, la soluzione di ricarica commerciale più rapida al mondo e la prima a superare la soglia dei 100 W: secondo la casa porterà sugli smartphone Android compatibili velocità senza precedenti e miglioramenti nell’efficienza rispetto alle “vecchie” generazioni. Scopriamo tutti i dettagli rilasciati.

0-50% in soli 5 minuti con Qualcomm Quick Charge 5

La nuova soluzione di ricarica Qualcomm Quick Charge 5 supporta più di 100 W su smartphone e permette di passare da 0 a 50% di capacità in soli 5 minuti e da 0 a 100% in meno di 15 (dipendentemente dal device) senza dimenticarsi sicurezza ed efficienza. Quick Charge 5 supporta infatti le tecnologie Qualcomm Battery Saver e Qualcomm Smart Identification of Adapter Capabilities per “un’efficienza senza pari” e aiutare a prolungare il ciclo di vita della batteria, Dual/Triple Charge, tensione di ingresso adattiva e INOV4.

Quick Charge 5 è il 70% più efficiente rispetto alla generazione precedente (Quick Charge 4) e mette a disposizione 10 volte la potenza della ricarica rapida di prima generazione. Dal punto di vista della sicurezza, Quick Charge 5 incorpora protezioni per il controllo di potenza e temperatura, e consente di mantenere quest’ultima 10 gradi più in basso rispetto alla Quick Charge 4. I miglioramenti sono dunque decisamente evidenti, e con questa soluzione si arriva a ricariche fino a quattro volte più veloci rispetto a prima.

Per raggiungere questi risultati Qualcomm ha introdotto i più recenti circuiti integrati di gestione dell’alimentazione (PMIC), Qualcomm SMB1396 e Qualcomm SMB1398, per un’efficienza massima sopra il 98%. Troviamo poi il supporto al funzionamento con tensione di ingresso superiore a 20 V per soddisfare i massimi livelli di potenza, sia da fonti di alimentazione cablate che wireless.

Disponibilità di Qualcomm Quick Charge 5

Qualcomm Quick Charge 5 arriverà sui primi smartphone Android entro il terzo trimestre 2020, è già supportata da Snapdragon 865 e Snapdragon 865+ e sarà disponibile su diversi altri SoC di fascia alta e premium durante i prossimi mesi. Tra i marchi che la adotteranno non mancherà ovviamente Xiaomi, come sappiamo grazie alle dichiarazioni del suo Mi Phone vice president and hardware R&D general manager, Zhang Lei.