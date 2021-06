La quasi totalità degli smartphone Android di fascia alta (e non solo) è accomunata da un elemento: il processore Qualcomm Snapdragon 888. A distanza di poco più di sei mesi dal lancio, in queste ore il colosso americano annuncia il SoC Qualcomm Snapdragon 888+ 5G.

Qualcomm non teme rivali con Snapdragon 888+ 5G

La nuova versione del processore Qualcomm segna importanti passi in avanti sotto tanti punti di vista come l’intelligenza artificiale, il gaming, la riproduzione di contenuti multimediali, la fotografia e ovviamente la forza bruta per portare a compimento i task più impegnativi. Rispetto al modello di fine 2020, lo Snapdragon 888+ 5G presenta un maggiore clock del processore Kryo 680 che adesso arriva a 3.0 GHz (2.995 GHz per l’esattezza); dal punto di vista della IA (intelligenza artificiale), il SoC segna un incremento del 20% rispetto allo Snapdragon 888.

“Snapdragon è sinonimo di esperienze Android premium. La nostra ultima piattaforma mobile di punta Snapdragon 888 Plus 5G contribuirà a fornire l’intrattenimento, la connettività e le esperienze di gioco premium che gli utenti meritano – annuncia Christopher Patrick, vice presidente e direttore generale del ramo mobile di Qualcomm. Siamo entusiasti di vedere il lancio degli OEM con prodotti basati sulla nostra piattaforma più performante.”

La connettività e l’aspetto multimediale sono estremamente importanti per Qualcomm che, con il processore Snapdragon 888+ 5G, è adesso in grado di raggiungere nuove vette. La terza generazione di modem Snapdragon X60 con supporto mmWave 5G garantisce una velocità massima di download pari a 3.6 Gbps, mentre l’encoding e decoding in 8K permette di registrare e catturare video ad altissima risoluzione.

Cosa ne pensano gli OEM

Come avvenne l’anno scorso per il lancio dello Snapdragon 888, anche in questa occasione i più importanti OEM hanno preso la palla al balzo per esprimere il loro entusiasmo circa le potenzialità del nuovo processore. Tra i tanti nomi fa un certo effetto trovare HONOR, l’ex azienda vicina a Huawei, che si dice essere pronta ad integrare il SoC all’interno della serie Magic3. Fanno da coro alcune tra le più importanti realtà del settore come ASUS per quanto riguarda la serie di smartphone da gaming ROG Phone, Motorola, Vivo e ovviamente Xiaomi.

Infine, la compagnia annuncia che i primi dispositivi muniti del processore Snapdragon 888+ 5G saranno presentati durante il Q3 del 2021.