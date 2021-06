Buon compleanno ho. Mobile! L’operatore virtuale compie proprio oggi 3 anni: la presentazione ufficiale avvenne infatti il 22 giugno 2018 con l’offerta da 6,99 euro, la prima di una lunga serie. Sono stati 36 mesi di successi (con una clientela tuttora in crescita), macchiati dal problema del data breach dello scorso gennaio.

ho. Mobile compie 3 anni: ripercorriamo i punti salienti

Il debutto sul mercato di ho. Mobile, operatore virtuale di VEI (società controllata da Vodafone), avvenne a circa un mese dal lancio di Iliad in Italia. Chi pensò si potesse trattare di un fuoco di paglia per contrastare solamente l’esordio del nuovo operatore francese dovette ricredersi, perché ho. Mobile è stato capace di ritagliarsi il suo ampio spazio nella margherita dei MVNO disponibili in Italia.

In base agli ultimi dati finanziari pubblicati da Vodafone a maggio 2021, ho. Mobile ha superato i 2,5 milioni di clienti nel nostro Paese, salendo dai 1,8 milioni dello stesso periodo del 2020. Tutto questo nonostante i problemi giunti durante il periodo natalizio, che ha visto la sottrazione da parte di ignoti di alcuni dati personali degli utenti.

Ma facciamo un passo indietro: ho. Mobile partì con un’offerta decisamente generosa per il periodo, che comprendeva (e continua a farlo per i clienti, visto che come promesso non ci sono state rimodulazioni) minuti e SMS illimitati e 30 GB di Internet 4G+, con il limite di 60 Mbps di velocità (diventato di 30 per le offerte successive) al costo di 6,99 euro.

Nel corso del 2020 sono stati fatti diversi passi avanti, con l’implementazione del VoLTE durante la scorsa estate e le numerose iniziative promozionali: tra le partnership ricordiamo quella con Deliveroo, con Amazon, fino ad arrivare alle più recenti, come quella con Treedom per l’iniziativa “Mettiamo radici” e la creazione della foresta ho.

La fine del 2020 è stato il periodo sicuramente più difficile per l’operatore virtuale: probabilmente ricorderete il data breach, confermato con un po’ di ritardo a inizio gennaio, che vide la sottrazione di più di 2 milioni di dati degli utenti da parte di un gruppo di hacker. Dopo un po’ di confusione venutasi a creare per l’eventualità del SIM swap e con la possibilità di cambiare la SIM nei punti vendita, ho. Mobile “chiuse” la questione cambiando i codici seriali di tutte le SIM coinvolte e regalando due mesi di giga illimitati.

Dopo i problemi, ho. Mobile è tornata alla carica lanciando le skill per Alexa e un paio di iniziative dedicate ai suoi clienti, come “ho. più passi che giga” (che offre premi ogni mese se il numero di passi supera quello del traffico dati consumato) e ho. Sticker (la cui collezione può arrivare a regalare 5 euro di ricarica, con l’aiuto dello sticker per festeggiare i 3 anni). Di recente il virtuale ha anche lanciato la sua prima offerta dedicata ai dispositivi IoT, denominata Internet ho. Things, con 50 minuti, 500 SMS e 500 MB di traffico.

Attualmente il catalogo di offerte di ho. Mobile è il seguente:

ho. 13,99 minuti illimitati, SMS illimitati e 70 GB di Internet 4G a 13,99 euro al mese (per clienti TIM, WINDTRE, Vodafone e Very Mobile) – link attivazione

minuti illimitati, SMS illimitati e 70 GB di Internet 4G a 13,99 euro al mese (per clienti TIM, WINDTRE, Vodafone e Very Mobile) – link attivazione ho. 8,99 : minuti illimitati, SMS illimitati e 70 GB di Internet 4G a 8,99 euro al mese (solo per nuovi numeri e portabilità da specifici operatori) – link attivazione

: minuti illimitati, SMS illimitati e 70 GB di Internet 4G a 8,99 euro al mese (solo per nuovi numeri e portabilità da specifici operatori) – link attivazione ho. 7,99 : minuti illimitati, SMS illimitati e 100 GB di Internet 4G a 7,99 euro al mese (per clienti Iliad, Fastweb, CoopVoce, PosteMobile e altri virtuali) – link attivazione

: minuti illimitati, SMS illimitati e 100 GB di Internet 4G a 7,99 euro al mese (per clienti Iliad, Fastweb, CoopVoce, PosteMobile e altri virtuali) – link attivazione ho. 5,99 : minuti illimitati, SMS illimitati e 50 GB di Internet 4G a 5,99 euro al mese (con portabilità da Iliad, Fastweb, CoopVoce, PosteMobile e altri virtuali) – link attivazione

: minuti illimitati, SMS illimitati e 50 GB di Internet 4G a 5,99 euro al mese (con portabilità da Iliad, Fastweb, CoopVoce, PosteMobile e altri virtuali) – link attivazione Internet ho. Things: 40 minuti, 500 SMS e 500 MB di Internet a 2,99 euro al mese – link attivazione

Siete clienti ho. Mobile dal primo giorno? Siete soddisfatti del servizio? Fateci sapere la vostra nel solito box qui in basso.

