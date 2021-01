Il pericolo SIM swap, il più temuto dagli utenti, sembra scongiurato: ho. Mobile sta infatti avvisando tutti i clienti coinvolti nel furto di dati di aver proceduto a rigenerare i codici seriali delle SIM, rendendo inutilizzabili quelli precedenti.

ho. Mobile rigenera i seriali delle SIM

Lo scorso 4 gennaio ho. Mobile ha ufficialmente confermato il furto dei dati di una parte della sua clientela, che comprendono dati anagrafici e codici seriali delle SIM: queste informazioni avrebbero potuto spingere malintenzionati a tentare un cosiddetto “SIM swap”, con l’intento di entrare in possesso del numero di telefono attraverso una portabilità ed eventualmente dei codici di verifica in 2 passaggi.

Dopo aver provveduto ad avvisare solo i clienti coinvolti, ho. Mobile ha dichiarato di aver subito attivato nuovi livelli di sicurezza per mettere al riparo gli utenti da potenziali minacce e ha messo a disposizione un cambio SIM gratuito. Ora si è spinta oltre e ha utilizzato una “soluzione innovativa per incrementare la sicurezza“, rigenerando il codice seriale delle SIM dei clienti in questione.

Gli utenti toccati da questo provvedimento stanno ricevendo un SMS informativo, con tutte le istruzioni del caso e il link alla pagina dedicata del sito ho. Mobile:

“ho. Mobile per la tua sicurezza ha rigenerato il codice seriale della tua SIM. Non è richiesta alcuna azione da parte tua. Il nuovo codice sarà sempre disponibile inviando quando vuoi un SMS con scritto “seriale” al 3424072211. Per maggiori informazioni vai su ho-mobile.it/nuovoseriale o chiama il 421118. Ci scusiamo per il disagio di questi giorni.“

Il gesto sarà sicuramente apprezzato dagli utenti che non hanno ancora avuto modo di sostituire gratuitamente la SIM (per mancanza di disponibilità o di tempo). Il cambio del seriale della SIM non riguarda le portabilità in corso, che andranno dunque a buon fine senza che gli utenti debbano fare assolutamente niente.

Come ottenere il nuovo codice seriale della SIM ho. Mobile

Il nuovo codice seriale può essere ottenuto inviando un SMS con scritto “seriale” al numero 3424072211 solo dagli utenti coinvolti nel data breach, per gli altri non cambia assolutamente nulla. Se non avete intenzione di cambiare operatore il codice non vi è di alcun aiuto, ma potrebbe essere una buona idea richiederlo per il futuro o comunque conservare l’SMS informativo.

Per quanto riguarda i dati anagrafici rubati c’è ben poco da fare. Ho. Mobile ha comunque ribadito la sua collaborazione con le Autorità giudiziarie e con il Garante della Privacy, e ha sottolineato il suo impegno per rifornire i punti vendita di SIM, qualora si voglia comunque procedere alla sostituzione gratuita.

