Ordinare del cibo online e ricevere a casa una SIM in regalo: ecco la nuova iniziativa promozionale di ho. Mobile in collaborazione con Deliveroo, che permette di ricevere a casa propria una SIM dell’operatore virtuale senza alcun costo.

SIM ho. Mobile in regalo con Deliveroo

Non è la prima volta che vediamo un’iniziativa simile: senza andare troppo indietro vi abbiamo segnalato giusto un paio di settimane fa la SIM ho. Mobile in omaggio dopo aver fatto la spesa nei supermercati Iper aderenti (ad aprile è stata la volta di Amazon Prime Now).

Ordinando del cibo con Deliveroo, il noto servizio di consegna a domicilio, potreste ricevere in regalo una SIM ho. Mobile già pronta per l’attivazione. Seguendo le istruzioni sul foglio allegato all’ordine potreste poi optare per una delle offerte messe a disposizione dall’operatore virtuale:

ho. 12,99 : minuti illimitati verso tutti, SMS illimitati verso tutti, 50 GB di Internet 4G a 12,99 euro al mese (link);

: minuti illimitati verso tutti, SMS illimitati verso tutti, 50 GB di Internet 4G a 12,99 euro al mese (link); ho. 9,99 : minuti illimitati verso tutti, SMS illimitati verso tutti, 50 GB di Internet 4G a 9,99 euro al mese (solo per nuovi numeri e clienti Kena e Daily Telecom) (link);

: minuti illimitati verso tutti, SMS illimitati verso tutti, 50 GB di Internet 4G a 9,99 euro al mese (solo per nuovi numeri e clienti Kena e Daily Telecom) (link); ho. 5,99: minuti illimitati verso tutti, SMS illimitati verso tutti, 70 GB di Internet 4G a 5,99 euro al mese (solo per clienti Iliad e di alcuni operatori virtuali tra cui Fastweb, PosteMobile e CoopVoce) (link).

Per attivare la SIM potete utilizzare l’app ufficiale ho. Mobile, scaricabile gratuitamente dal Google Play Store seguendo il badge qui in basso. Avete ricevuto anche voi una SIM ho. Mobile in regalo con l’ordine Deliveroo?

