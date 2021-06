L’operatore virtuale ho. Mobile lancia una nuova offerta dedicata alla smart home e all’IoT: si chiama Internet ho. Things e si tratta di una proposta inedita pensata per i dispositivi Internet of Things.

ho. Mobile lancia Internet ho. Things, l’offerta per la smart home

Dopo ho. Summer Edition, ho. Mobile propone Internet ho. Things, disponibile e acquistabile solo online. L’offerta dell’operatore virtuale di Vodafone è l’ideale per antifurti, termostati e altri dispositivi intelligenti IoT, come ad esempio condizionatori, caldaie, tracker GPS, elettrodomestici smart e contatori. La SIM è disponibile in tutti i formati fisici (standard, micro e nano) per un’ampia compatibilità.

L’offerta è sottoscrivibile da coloro che attivano un nuovo numero e dai già clienti ho. Mobile, ma non è possibile richiedere la portabilità vista la tipologia. Internet ho. Things include 50 minuti di chiamate verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, 500 SMS verso tutti e 500 MB di traffico Internet su rete Vodafone (velocità limitata a 30 Mbps in download e in upload) al costo di 2,99 euro al mese.

Si può acquistare sul sito ho. Mobile al costo totale di 12,99 euro, che include l’attivazione (9 euro), la SIM (0,99 euro) e una ricarica da 3 euro per il primo mese; la spedizione è invece gratuita. Esattamente come le altre proposte del virtuale prevede la possibilità di far ripartire l’offerta in qualunque momento senza dover attendere la fine del mese: utile quando si terminano le soglie.

Se siete interessati potete attivare o dare uno sguardo a Internet ho. Things al link qui sotto:

