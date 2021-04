“L’offerta ho. dedicata a me” è la skill Amazon Alexa per le offerte ho. Mobile

A partire dalla giornata di ieri, 23 aprile 2021, ho. Mobile, apprezzato operatore virtuale di VEI S.r.l., una società del gruppo Vodafone, permette di scoprire le proprie offerte anche grazie alla skill dedicata per Amazon Alexa.

Amazon Alexa ha una skill per ho. Mobile

La simpatica novità è stata annunciata dall’operatore virtuale di casa Vodafone con un post sulla propria pagina Facebook.

Ufficialmente denominata “L’offerta ho. dedicata a me“, la skill può essere sfruttata su tutti i dispositivi compatibili con l’assistente virtuale Alexa di Amazon. Questo, dunque, vale sia per gli speaker smart della serie Echo – con e senza display – che per qualsiasi device Android su cui sia installata l’app Alexa.

In tutti i casi, a prescindere dal dispositivo che stiate utilizzando, potete attivare la skill semplicemente pronunciando il comando vocale “Alexa, apri l’offerta ho dedicata a me”.

Nel caso dei dispositivi Android, inoltre, potete sempre attivare o disattivare la skill entrando nella sezione dedicata dell’applicazione di Alexa.

Una volta pronunciato il comando di attivazione, Alexa chiede all’utente se ha necessità di attivare un nuovo numero di telefono o se ne ha già uno attivo e, in questo secondo caso, il nome del proprio operatore attuale.

Una volta fornite le risposte alle suddette domande, Alexa provvede ad elencare le offerte del listino ho. Mobile compatibili con la posizione dell’utente.

Offerte ho. Mobile disponibili in questo momento

A questo proposito va detto che al lancio della skill non è stato affiancato quello di nuove offerte, che dunque rimangono le solite. Eccole tutte:

ho. 5,99 – L’offerta è attivabile dai clienti provenienti da Iliad, Fastweb e altri operatori MVNO (CoopVoce, CoopVoce ESP, Digitel, PosteMobile, PosteMobile ESP, Foll-In, Green Telecomunicazioni, Lycamobile, MUND_GSM, NTMobile, NoiTel, Optima, Plintron, Rabona Mobile, Tiscali, 1Mobile, Welcome Italia, BT Italia, Withu, Enegan, Spusu, Digi Mobil). Il bundle comprende minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali di rete fissa e mobile, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e 70 GB di traffico dati su rete 4G Vodafone (con velocità limitata a 30 Mbps in download e upload) e il costo mensile ammonta a 5,99 euro . Il costo di attivazione è di 0,99 euro , ma il cliente deve effettuare la portabilità del numero entro 15 giorni dall’attivazione della SIM, altrimenti il costo dell’offerta aumenta a 12,99 euro al mese. Ecco il link diretto per l’attivazione .

– L’offerta è attivabile dai clienti provenienti da Iliad, Fastweb e altri operatori MVNO (CoopVoce, CoopVoce ESP, Digitel, PosteMobile, PosteMobile ESP, Foll-In, Green Telecomunicazioni, Lycamobile, MUND_GSM, NTMobile, NoiTel, Optima, Plintron, Rabona Mobile, Tiscali, 1Mobile, Welcome Italia, BT Italia, Withu, Enegan, Spusu, Digi Mobil). Il bundle comprende minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali di rete fissa e mobile, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e di traffico dati su rete 4G Vodafone (con velocità limitata a 30 Mbps in download e upload) e il costo mensile ammonta a . Il costo di attivazione è di , ma il cliente deve effettuare la portabilità del numero entro 15 giorni dall’attivazione della SIM, altrimenti il costo dell’offerta aumenta a 12,99 euro al mese. . ho. 7,99 – L’offerta è attivabile dai clienti provenienti da Iliad, Fastweb e altri operatori MVNO (CoopVoce, CoopVoce ESP, Digitel, PosteMobile, PosteMobile ESP, Foll-In, Green Telecomunicazioni, Lycamobile, MUND_GSM, NTMobile, NoiTel, Optima, Plintron, Rabona Mobile, Tiscali, 1Mobile, Welcome Italia, BT Italia, Withu, Enegan, Spusu, Digi Mobil). Il bundle comprende minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali di rete fissa e mobile, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e 100 GB di traffico dati su rete 4G Vodafone (con velocità limitata a 30 Mbps in download e upload) e il costo mensile ammonta a 7,99 euro . Il costo di attivazione è di 0,99 euro, ma il cliente deve effettuare la portabilità del numero entro 15 giorni dall’attivazione della SIM, altrimenti il costo dell’offerta aumenta a 16,99 euro al mese. Ecco il link diretto per l’attivazione .

– L’offerta è attivabile dai clienti provenienti da Iliad, Fastweb e altri operatori MVNO (CoopVoce, CoopVoce ESP, Digitel, PosteMobile, PosteMobile ESP, Foll-In, Green Telecomunicazioni, Lycamobile, MUND_GSM, NTMobile, NoiTel, Optima, Plintron, Rabona Mobile, Tiscali, 1Mobile, Welcome Italia, BT Italia, Withu, Enegan, Spusu, Digi Mobil). Il bundle comprende minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali di rete fissa e mobile, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e di traffico dati su rete 4G Vodafone (con velocità limitata a 30 Mbps in download e upload) e il costo mensile ammonta a . Il costo di attivazione è di 0,99 euro, ma il cliente deve effettuare la portabilità del numero entro 15 giorni dall’attivazione della SIM, altrimenti il costo dell’offerta aumenta a 16,99 euro al mese. . ho. 8,99 – L’offerta è attivabile dai clienti provenienti da Kena Mobile, Digi Mobil e Daily Telecom oppure richiedenti un nuovo numero. Sono compresi minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali di rete fissa e mobile, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e 70 GB di traffico dati su rete 4G Vodafone (con velocità limitata a 30 Mbps in download e upload) e il costo mensile ammonta a 8,99 euro . Il costo di attivazione è di 9,99 euro , ma il cliente deve effettuare la portabilità del numero entro 15 giorni dall’attivazione della SIM, altrimenti il costo dell’offerta aumenta a 12,99 euro al mese. Ecco il link diretto per l’attivazione .

– L’offerta è attivabile dai clienti provenienti da Kena Mobile, Digi Mobil e Daily Telecom oppure richiedenti un nuovo numero. Sono compresi minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali di rete fissa e mobile, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e di traffico dati su rete 4G Vodafone (con velocità limitata a 30 Mbps in download e upload) e il costo mensile ammonta a . Il costo di attivazione è di , ma il cliente deve effettuare la portabilità del numero entro 15 giorni dall’attivazione della SIM, altrimenti il costo dell’offerta aumenta a 12,99 euro al mese. . ho. 13,99 – L’offerta è attivabile dai clienti provenienti da TIM, WINDTRE, Very Mobile, Iliad, Poste Mobile, Fastweb, Kena Mobile, CMLink Italy, Coop Voce, Daily Telecom, Digi Mobil, Digitel, Foll-in, Green Telecomunicazioni, Lycamobile, NT Mobile, NV Mobile, Noitel, Optima, Ovunque, Rabona Mobile, Tiscali, UnoMobile – Carrefour, Welcome Italia, BT Italia, Withu, ENEGAN S.p.A., Spusu Italia. Prevede costo “attivazione + SIM” di 9,99 euro e una prima ricarica di 14 euro, per un totale di 23,99 euro. Sono compresi minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali di rete fissa e mobile, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e 70 GB di traffico dati su rete 4G Vodafone (con velocità limitata a 30 Mbps in download e upload) e il costo mensile ammonta a 13,99 euro. Ecco il link diretto per l’attivazione.

Infine, non va dimenticato che fino al 1 maggio 2021 sarà attiva la promozione GB illimitati per tutti i clienti ho.