L’operatore virtuale ho. Mobile aggiorna la sua app e per l’occasione annuncia una lodevole iniziativa per l’ambiente in collaborazione con Treedom: andiamo subito a scoprire le novità della versione 1.0.31 e in cosa consiste “Mettiamo radici”.

Da oggi gli alberi crescono coi giga: le novità di ho. Mobile 1.0.31

L’aggiornamento dell’app ho. Mobile alla versione 1.0.31 è strettamente collegato all’iniziativa lanciata dall’operatore virtuale in collaborazione con Treedom. Come avrete sicuramente notato se avete già scaricato l’ultima versione dal Google Play Store, i contatori sono diventati di tre tonalità di verde: questo per abbracciare la nuova iniziativa ambientale, che ha permesso di piantare 1500 alberi per assorbire la CO2 emessa durante il trasporto delle schede SIM.

Secondo quanto riferito dal sito dedicato, con i 1500 alberi già piantati tra Italia, Africa e Centro America, sono 213.500 i chilogrammi di CO2 già assorbiti nel giro di un anno. Il sito, raggiungibile anche dalla schermata principale dell’app per Android, mette a disposizione persino una mappa con la quale è possibile tenere sotto controllo il numero di alberi piantati in giro per il mondo, la loro posizione e tipologia (in Italia sono melograni) e la CO2 assorbita.

Come aggiornare l’app ho. Mobile

Potete aggiornare l’app ho. Mobile alla versione 1.0.31 direttamente dal Google Play Store, seguendo il solito badge qui in basso.