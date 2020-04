L’operatore virtuale ho. Mobile prosegue con la sua campagna promozionale e stringe una partnership con Amazon Prime Now. I clienti del servizio di spesa online stanno infatti ricevendo una SIM gratuita ho. Mobile insieme ai loro acquisti, in particolare a Milano.

SIM ho. Mobile gratis con Amazon Prime Now

Come probabilmente saprete, Amazon Prime Now è un servizio riservato agli abbonati Prime che consente di effettuare ordini e riceverli rapidamente, nel giro di una o due ore. Attivo solo in alcune zone di Milano, Roma e Torino, almeno per ora, in questo periodo viene particolarmente sfruttato come “sostituto” della classica spesa al supermercato.

Dopo aver lanciato l’iniziativa del “3×1” (due SIM in regalo per chi ne acquista una), ho. Mobile ha deciso di spingersi oltre e di regalare una SIM ai clienti Amazon Prime Now: questa viene infatti recapitata a casa insieme ai prodotti acquistati tramite il servizio, fornendo la possibilità di attivarla con una delle offerte attualmente disponibili o effettuando la portabilità del numero.

Vi ricordiamo che le offerte ho. Mobile tutto incluso sono tre (potete approfondire qui):

12,99 : minuti, SMS illimitati e 50 GB di Internet 4G a 12,99 euro al mese (portabilità da TIM, Tre, Wind e Vodafone);

: minuti, SMS illimitati e 50 GB di Internet 4G a 12,99 euro al mese (portabilità da TIM, Tre, Wind e Vodafone); 8,99 : minuti, SMS illimitati e 50 GB di Internet 4G a 8,99 euro al mese (nuovi numeri o portabilità da Kena e Daily Mobile);

: minuti, SMS illimitati e 50 GB di Internet 4G a 8,99 euro al mese (nuovi numeri o portabilità da Kena e Daily Mobile); 5,99: minuti, SMS illimitati e 70 GB di Internet 4G a 5,99 euro al mese (portabilità da Iliad, Fastweb, Poste Mobile, Coop e altri virtuali).

L’eventuale attivazione della SIM e la richiesta di portabilità possono essere effettuate direttamente dall’applicazione ho. Mobile, disponibile gratuitamente sul Google Play Store. I costi per l’attivazione sono gli stessi di cui si parla sul sito ufficiale (9 euro per le prime due e 0 euro per quella da 5,99). Si tratta di un’iniziativa utile per incentivare nuove attivazioni in questo periodo difficile? Fateci sapere la vostra.

