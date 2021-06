Aggiornamenti per i Samsung Galaxy S21, S20, Note 20, A52 e tanti altri

Gli aggiornamenti software di oggi, 8 giugno 2021, sono decisamente numerosi e, con una singola eccezione firmata Nokia, sono praticamente un monopolio di Samsung, tra modelli attuali di fascia media e premium, ex top di gamma, tablet e non solo.

Dopo avervi presentato giusto poco fa i dettagli della SMR (Security Maintenance Release) di Samsung per il mese di giugno 2021, andiamo ora a scoprire tutte le novità di questi aggiornamenti in roll out.

Samsung Galaxy S21, S20, S20 FE, S10, Note 20, Note 9, Note 8, A52, A21s, A8, Tab Active 2: le novità degli aggiornamenti

Come si evince dalla lista leggibile qui sopra, i dispositivi Samsung protagonisti di questi aggiornamenti sono tantissimi. Vediamoli tutti.

Samsung Galaxy S21, S21+, S21 Ultra

Appena una settimana dopo il primo, Samsung Galaxy S21, Samsung Galaxy S21+ e Samsung Galaxy S21 Ultra (ecco la nostra riprova dopo 5 mesi) stanno ricevendo il secondo aggiornamento del mese di giugno 2021.

Una settimana fa era stato promesso e concretamente apportato un miglioramento per il fastidioso lag della Fotocamera – si presentava soprattutto in fase di zoom –, tuttavia l’update non è bastato a garantire le perfomance che ci si aspetterebbe da device di fascia premium.

Questo secondo aggiornamento, in rilascio a partire dagli UAE, porta la versione firmware G99xBXXU3AUF2 e, nel changelog, segnala ulteriori ottimizzazioni per il comparto fotografico, oltre alle patch di sicurezza di giugno che però erano già arrivate da un po’.

Samsung Galaxy S20 FE 5G

Samsung Galaxy S20 Fan Edition 5G (ecco il nostro confronto con Samsung Galaxy S21) è ancora in attesa di un successore e, nel frattempo, sta ricevendo l’ultimo aggiornamento di sicurezza mensile. A partire da Cina e Hong Kong, è in roll out la versione firmware G7810ZCS2CUE2 con le patch di sicurezza di giugno 2021, che contengono i fix di numerose vulnerabilità.

Samsung Galaxy Note 20 e Note 20 Ultra 5G

Samsung Galaxy Note 20 e Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G si accodano al modello appena menzionato, ma fanno nettamente meglio in termini di diffusione: le patch di sicurezza di giugno 2021 sono in rilascio per tutte le varianti (LTE e 5G) a livello globale, compresi USA ed Europa.

La versione firmware per gli USA è la N98xU1UES2DUE1, mentre quella per l’Europa è la N98xxXS2DUF1. Non ci sono altre novità da segnalare.

Samsung Galaxy A52

La lista degli smartphone Samsung già aggiornati alle patch di sicurezza di giugno 2021 si allunga ulteriormente con Samsung Galaxy A52 (ecco la nostra recensione): l’ottimo medio di gamma si accoda al modello 5G già aggiornato e riceve la versione firmware A525FXXS2AUE2. Neppure in questo caso ci sono altre novità.

Samsung Galaxy S10 e S10 5G

Tanto per rimanere in tema, le patch di sicurezza di giugno 2021 sono in rilascio altresì per la serie Samsung Galaxy S10 e per il modello Samsung Galaxy S10 5G.

I primi si stanno già aggiornando in Europa con un file OTA da 153 MB che porta il firmware G97*FXXSBFUE6, che non contiene altre novità di sorta.

Discorso analogo per il modello 5G, il cui firmware G977BXXS8FUE5 è disponibile a partire dalla Svizzera.

Gli altri

Il meno recente Samsung Galaxy Note 9 riceve in Europa le patch di sicurezza di maggio 2021 con un OTA da 155 MB e firmware N960FXXU8FUE1.

Discorso simile per il suo precedessore Samsung Galaxy Note 8, che però riceve un OTA da 685 MB e firmware N950FXXUFDUE4.

Aggiornamento interessante per il vecchio medio di gamma Samsung Galaxy A8 2018: il firmware A530FXXUJCUE1 porta non solo le patch di sicurezza di maggio 2021, ma anche il supporto a Google RCS.

Le patch di sicurezza di maggio 2021 sono disponibili anche per il tablet Samsung Galaxy Tab Active 2: il roll out per il modello LTE parte dagli USA e porta il firmware T397UUEUACUD1. La base rimane Android 9, infatti il device non vedrà mai ufficialmente Android 10.

Un ulteriore passo indietro con Samsung Galaxy A21s: il base di gamma riceve in Europa la versione A217FXXU5CUD6 con patch di sicurezza di aprile 2021.

Samsung Galaxy A70 e A20e

Nessun aggiornamento da segnalare per Samsung Galaxy A70 e Samsung Galaxy A20e: per questi due modelli, invece, c’è una riduzione di frequenza da riportare. Come si legge sul sito ufficiale del produttore, infatti, entrambi sono passati nella lista “Current Models for Biannual Security Updates“, dunque entrambi si aggiorneranno con cadenza semestrale.

Nokia 1 Plus: le novità dell’aggiornamento

Eccoci arrivati all’unica eccezione di questa selezione: l’economico Nokia 1 Plus sta ricevendo il major update ad Android 11. Più precisamente si tratta di Android 11 Go Edition e il roll out è già globale. Fanno eccezione solo i seguenti Paesi, che probabilmente rientreranno nella seconda wave:

Albania, Argentina, Bahrain, Bolivia (Tigo), Bulgaria (Mtel, vivacom, Telenor), Chile (Entel, Movistar, Claro, WOM), Colombia (Claro, Movistar), Costa Rica (Claro), Ecuador (Movistar), Egypt, El Salvador (Claro, Tigo), Greece, Guatemala (Claro, Tigo), Honduras (Claro, Tigo), Iran, Iraq, Jordan, Kuwait, Lebanon, Libya, Macedonia (Cosmofon, Vip MKD), Moldova (Moldcell), Montenegro (Telenor, Mtel), Morocco, Nicaragua (Claro, Tigo), Oman, Pakistan, Panama, Paraguay, Poland (Plus, PLAY), Portugal, Qatar, Romania (Digi RO), Russia, Saudi Arabia, Serbia (Telenor SRB, MTS, Vip mobile), Spain, Tunisia, UAE, and Uruguay.

Come aggiornare dispositivi Samsung e Nokia

Non tutti gli aggiornamenti descritti sono (già) disponibili anche in Europa. In ogni caso, è possibile eseguire una ricerca manuale mediante i seguenti percorsi:

per i Samsung, “Impostazioni > Aggiornamenti software > Scarica e installa“.

per i Nokia, “Impostazioni > Sistema > Aggiornamento di sistema“.

Se siete alla ricerca di un nuovo smartphone Android, sappiate che l’Amazon Prime Day 2021 è alle porte, potrebbe dunque tornarvi utile salvare nei Preferiti la nostra pagina dedicata alle offerte sugli smartphone.