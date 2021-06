Qualche ora fa vi avevamo parlato di un fastidioso problema relativo all’applicazione Fotocamera di Samsung relativo alla serie Samsung Galaxy S21. Molti utenti, infatti, lamentano importanti lag durante l’utilizzo dell’app, il che ha spinto la compagnia sudcoreana a correre ai ripari per correggere il bug.

Niente più lag per la fotocamera

In queste ore il colosso sudcoreano ha avviato il rollout dell’aggiornamento software con le patch di sicurezza di giugno comprensivo della correzione del bug sopracitato. Ad oggi non è ancora chiaro se siano presenti ulteriori miglioramenti del software, ma vi terremo aggiornati non appena ci saranno ulteriori informazioni a riguardo.

Patch di giugno per Samsung Galaxy S20

Nel mentre anche la serie Samsung Galaxy S20 rientra tra i primi smartphone dell’azienda a ricevere le patch di sicurezza di giugno con il firmware G98xxXXS8DUE4. Al momento non sono noti ulteriori dettagli sul firmware, ma è probabile che la compagnia abbia introdotto altre piccole correzioni e miglioramenti sotto il cofano.

Come aggiornare Samsung Galaxy S21 e S20

Al momento della pubblicazione della news nessuno degli smartphone sopracitati ha ancora ricevuto gli aggiornamenti, ma potete controllare manualmente la disponibilità tramite il percorso Impostazioni > Aggiornamenti software > Scarica e installa.

