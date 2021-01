Dall’introduzione di Android 11 gli utenti hanno dovuto affrontare problemi nel connettere un controller di gioco con i propri smartphone.

In base a un thread ufficiale relativo ai problemi Android, diversi utenti Google Pixel e beta tester non sono in grado di utilizzare con i loro smartphone i controller di gioco Bluetooth, come il controller Xbox One, il DualShock 4 di Sony e persino il controller di Google Stadia.

Android 11 non riconosce i controller bluetooth sui dispositivi Pixel

La stragrande maggioranza dei rapporti proviene da proprietari di Google Pixel 2, Pixel 3, Pixel 3a, Pixel 4 e Pixel 4a, tuttavia ci sono segnalazioni anche da parte di alcuni utenti Samsung e OnePlus che eseguono build Android 11.

Al momento, non vi è alcuna conferma su cosa stia causando il problema, tuttavia Google aveva già riconosciuto questo problema ad agosto, quando le prime build di Android 11 hanno iniziato a raggiungere gli utenti.

Attualmente sembra che il team di sviluppo stia ancora cercando di scovare la causa del problema e che stia lavorando per trovare una soluzione definitiva.

Nel frattempo alcuni utenti hanno condiviso soluzioni temporanee. Secondo alcuni rapporti, il problema di connessione dei controller bluetooth può essere aggirato disattivando alcune opzioni di accessibilità.

Per il resto gli utenti Android 11 interessati non possono che aspettare che Google risolva il problema e rilasci una correzione in un futuro aggiornamento software.

