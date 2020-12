Non è la prima volta che ci ritroviamo a parlare di Bliss OS, la particolare soluzione che permette di utilizzare immagini di sistema di Android come sistemi operativi per i nostri PC. Dopo l’arrivo di Bliss OS Yantra basata su Android 10, in queste ore il team di sviluppo ha reso disponibile al download la prima versione alpha di Bliss OS 14 basata su Android 11.

Android 11 su ambiente x86, con qualche bug

Come sempre l’immagine può essere liberamente installata su qualsiasi ambiente x86, sebbene siano ancora evidentemente presenti alcune imperfezioni e mancanze – del resto stiamo pur sempre parlando di una versione alpha – che non la rendono utilizzabile quotidianamente sulla propria macchina principale.

Bliss OS 14 è basata sul kernel 5.8 e gli sviluppatori sono anche riusciti a superare le difficoltà alla base dell’utilizzo della applicazioni ARM e ARM64 su computer – sono anche riusciti a prelevare e rendere funzionanti le GApps. Sebbene uno degli sviluppatori abbia lavorato all’impalcatura per aggiungere il supporto a Magisk, la maggior parte dei moduli non sono ancora funzionanti e bisognerà attendere del tempo prima che lo saranno.

Who's bringing Android 11 to your PC? We are ;)

Introducing Bliss OS 14 Alphas, from #AndroidGenericProject https://t.co/oISDIAZWL9@stayblissful pic.twitter.com/vbUsfS2xkJ — Jon West (@electrikjesus) December 22, 2020

Ad oggi sono noti alcuni bug che riguardano l’utilizzo di alcune schede audio, Firefox potrebbe crashare inaspettatamente, alcune applicazioni per ARM/AMR64 non sono ancora funzionanti, il Bluetooth ha qualche problema di compatibilità e tanto altro.

Gli sviluppatori utilizzeranno i log inviati dagli utenti per accelerare il lavoro di ottimizzazione dell’OS e per velocizzare il rilascio di nuove versioni. Se siete curiosi di provare Android 11 sul vostro PC, Bliss OS 14 è disponibile a questo link.

Clicca qui per dare un’occhiata al codice sorgente