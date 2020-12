Smartphone a rate da 0,99 euro con Vodafone “4G per tutti”

Nei giorni scorsi Vodafone, uno dei maggiori operatori nazionali di telefonia fissa e mobile, ha attivato nei punti vendita fisici la nuova iniziativa “4G per tutti“, con un listino di smartphone a rate a partire da prezzi particolarmente contenuti.

Il lancio di una simile iniziativa – aperta anche ai clienti Business – si pone sulla scia della dismissione del 3G da parte di Vodafone: in questo modo l’operatore vuole andare incontro a tutti i propri clienti che non posseggano ancora uno smartphone dotato di connettività 4G o abilitato al VoLTE.

Vodafone 4G per tutti: ecco modelli e prezzi

Grazie alla Vodafone 4G per tutti, i suddetti clienti potranno acquistare presso i punti vendita fisici aderenti un nuovo smartphone con pagamento a rate a partire da 0,99 euro al mese e con anticipo azzerato.

La lista degli smartphone compatibili è stata aggiornata lo scorso 14 dicembre e, tra gli altri, comprende:

Questi sono soltanto degli esempi, nei punti vendita più vicini a voi potreste trovarne anche altri. Purtroppo per nessuno dei modelli elencati si conoscono i costi in caso di recesso anticipato.

Tutte le rateizzazioni in questione avvengono attraverso il classico servizio Telefono No Problem di Vodafone, che prevede un contributo una tantum di 9,99 euro per l’attivazione. In linea generale, il pagamento avviene mediante carta di credito, ma potrebbe essere accettata anche la domiciliazione SEPA SDD.

In alcuni punti vendita potrebbero essere disponibili anche delle offerte sugli acquisti cash, con pagamento in un’unica soluzione, a partire da 49,99 euro.

Sempre nell’ambito della campagna Vodafone 4G per tutti, tutti i clienti in possesso di una vecchia SIM con capacità inferiore a 128k avranno la possibilità di recarsi in negozio per richiederne la sostituzione gratuita, in modo tale da non subire disagi per chiamate e navigazione internet a causa della dismissione del 3G.

Approfitterete di questa promozione per sostituire il vostro vecchio smartphone oppure la SIM Vodafone? Fatecelo sapere nel box dei commenti.