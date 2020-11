Vodafone indica i primi comuni toccati dalla dismissione del 3G (roadmap)

L’ingresso nell’era del 5G e la necessità di potenziare il più possibile la rete GigaNetwork 4G hanno portato Vodafone ad annunciare la dismissione imminente del 3G e adesso è stata tracciata anche la roadmap, che individua i comuni italiani coinvolti nell’operazione.

Come vi avevamo raccontato a fine settembre, Vodafone darà il via alla dismissione del 3G già nel corrente mese di novembre 2020. I lavori si articoleranno in varie fasi e, secondo le previsioni dell’operatore, dovrebbero essere ultimati entro la fine del mese di gennaio 2021.

Come detto in apertura, la decisione di Vodafone è stata dettata dalla necessità di dare priorità alle tecnologie più nuove: le frequenze che fino ad ora sono state usate per il segnale di rete 3G torneranno utili, accanto a quelle già impiegate per il 4G, per il potenziamento del 5G.

L’operatore sta rendendo edotti i propri clienti, sia consumer che Business, con comunicazioni personali apposite già a partire dallo scorso 30 settembre e un comunicato è stato parimenti pubblicato nella sezione Vodafone Informa del sito ufficiale.

Dismissione 3G Vodafone: fasi della roadmap

Adesso nella pagina informativa riservata ai clienti Business di Vodafone è stato caricato il documento contenente la roadmap completa delle operazioni di spegnimento del 3G, che permette di individuare la finestra temporale di riferimento di ciascuno dei comuni italiani interessati.

Dallo stesso documento – che potete consultare in versione integrale a questo link – si ricavano altre indicazioni importanti.

Innanzitutto, le operazioni di spegnimento non partiranno prima di fine mese: la data di “scadenza” del 3G di Vodafone è quella del 30 novembre 2020. Dopodiché, la dismissione vera e propria si articolerà in più fasi:

Dal 1 dicembre 2020 al 15 gennaio 2021 toccherà a 1.614 comuni (tutti gli elenchi dettagliati sono presenti nel documento linkato sopra), in particolare: Dal 1 al 15 dicembre 2020 toccherà a 574 comuni. Nella seconda metà del mese non ci sarà alcuno switch off; Dal 1 al 15 gennaio sarà il turno dei restanti 1.040 comuni Dal 15 al 31 gennaio 2021 tutti i restanti comuni italiani attualmente coperti dalla rete 3G Vodafone, per un totale di 7903, la saluteranno definitivamente. La data di fine lavori, come detto, è indicata nel 31 gennaio 2021.

Dal momento che la finalità perseguita da Vodafone con questa operazione è quella di migliorare la qualità del servizio offerto ai propri clienti, è bene ricordare che 1.100 di questi comuni si aggiungeranno alla lista di quelli coperti dalla rete GigaNetwork 4G di Vodafone.

Lo spegnimento del 3G Vodafone, com’è prevedibile, avrà delle conseguenze importanti anche per tutti gli operatori virtuali che si appoggiano alla rete dell’operatore rosso. Da questo punto di vista, il virtuale “di casa”, ho. Mobile, ha già informato i propri clienti e lo stesso hanno già fatto 1Mobile e NTmobile sui propri siti ufficiali.