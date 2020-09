La serie Huawei Mate 40, attesa al debutto durante l’autunno 2020 – presumibilmente a ottobre – dovrebbe poter contare su una tecnologia di ricarica rapida a 66 watt, l’informazione è praticamente ufficiosa.

La Huawei Developer Conference 2020 è stata estremamente ricca di novità sia hardware che software: da una parte Huawei MateBook 14 AMD, Watch Fit e Freelace Pro e Huawei Watch GT 2 Pro e FreeBuds Pro, dall’altra l’annuncio di HarmonyOS 2.0 e più nell’immediato della EMUI 11.

Proprio da un video promozionale della nuova interfaccia proprietaria di Huawei – già disponibile come Closed Beta per i primi modelli in Cina – arriva un indizio estremamente succulento sui prossimi flagship del brand: dovrebbero supportare la ricarica rapida a 66 W.

Purtroppo il video in questione è stato prontamente rimosso da Huawei, ma per fortuna rimane il frame che vedete di seguito, in cui si legge chiaramente “Max 66W” all’interno dell’animazione di ricarica.

Allo stato attuale nessuno smartphone o tablet Huawei o HONOR riesce a spingersi a tanto, il massimo raggiunto è rappresentato dai già ottimi 40 W.

È bene precisare che il dato non rappresenta una sorpresa in senso assoluto: in tempi non sospetti vi avevamo segnalato una certificazione 3C avente ad oggetto un nuovo caricabatterie Huawei proprio a 66 W.

Huawei Mate 40 e Huawei Mate 40 Pro sono attesi al debutto ufficiale in tempi brevi. Per quanto riguarda la dotazione tecnica, i due smartphone potrebbero essere equipaggiati con l’ultimo chipset HiSilicon Kirin di fascia alta: dovrebbe essere prodotto da TSMC con processo produttivo a 5 nm. A quanto pare sapranno farsi valere egregiamente anche sul fronte della ricarica rapida.

