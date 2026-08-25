Esattamente come previsto, Nothing ha presentato oggi il suo nuovo sistema operativo: stiamo parlando di Nothing OS 5.0, che naturalmente risulta basato su Android 17. Il produttore ha annunciato le principali novità e i miglioramenti in arrivo sui suoi smartphone, e ha diffuso una lista dei modelli coinvolti con tanto di finestre di lancio, tra beta e stabile. Scopriamo tutto.

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Annunciato Nothing OS 5.0: ecco tutte le novità e i miglioramenti

Nothing OS 5.0 porta Android 17 e tutte le sue novità, ma anche un nuovo look per tutto il sistema, maggiori possibilità di personalizzazione, prestazioni più veloci e fluide, aggiornamenti agli strumenti Essential AI e non solo. In base a quanto riferito da Nothing stessa, l’update riguarda molte delle funzioni che si usano quotidianamente, come la schermata home, la schermata di blocco, la fotocamera, la galleria, i widget ed Essential Space, oltre a piccole modifiche che rendono le azioni più comuni ancora più rapide e semplici.

Design

Nothing OS 5.0 introduce un rinnovamento visivo per tutto il sistema: caratteri, icone, spaziatura, animazioni e non solo sono stati perfezionati tra impostazioni, barra di stato, fotocamera, galleria, widget e controlli di sistema. La nuova versione introduce Geist come nuovo font di sistema: è studiato per unire chiarezza, carattere e coerenza, migliorando la leggibilità e conferendo al contempo al sistema un aspetto più chiaro e distintivo. In combinazione con perfezionamenti in dimensioni, spaziatura e gerarchia del testo, crea un linguaggio visivo più coerente, rendendo più facile la navigazione delle informazioni pur mantenendo l’esperienza distintiva di Nothing.

Le Impostazioni sono state riprogettate con nuove icone, spaziatura e forme degli angoli aggiornate e layout più coerenti. Le informazioni sono raggruppate in modo più chiaro, con le categorie più utilizzate che hanno voci dedicate per rendere le Impostazioni più facili da consultare e navigare.

La barra di stato ora presenta icone di sistema personalizzate e animazioni migliorate. Gli indicatori di segnale, Wi-Fi, batteria e altri sono più chiari e coerenti, mentre le animazioni forniscono un feedback più immediato al variare del loro stato.

La Fotocamera introduce icone aggiornate, comandi più intuitivi e animazioni più fluide, rendendo i comandi più importanti più facili da identificare. Anche la scansione dei codici QR risulta ora più semplice: una volta riconosciuto un codice, il risultato rimane in una posizione fissa anziché spostarsi con il codice nell’inquadratura, offrendo un punto di riferimento stabile.

Pure la Galleria vede diverse novità: la visualizzazione principale delle Foto ora può essere ordinata per data di aggiunta o data di acquisizione, e la selezione viene memorizzata tra una sessione e l’altra. È inoltre possibile filtrare per Tutte, Preferiti, Modificate, Foto, Video o Screenshot, e le funzioni di ordinamento e filtro possono essere utilizzate contemporaneamente.

Personalizzazione

Nothing OS 5.0 offre una maggiore libertà per personalizzare l’esperienza in base ai propri gusti, mantenendo al contempo la coerenza e l’inconfondibile identità del brand. Troviamo colori adattivi per lo sfondo, nuovi stili per la schermata di blocco, widget e una più semplice modifica della schermata iniziale.

Un nuovo tema introduce dettagli trasparenti nei widget e nella Ricerca per aggiungere profondità e stratificazione, estendendo lo stesso linguaggio Material Design anche alle esperienze proprietarie. Le icone delle app ricevono sottili sfumature di colore basate sullo sfondo, i widget possono utilizzare colori adattivi insieme a dettagli trasparenti, mentre i widget Impostazioni rapide 1×1 utilizzano colori che richiamano maggiormente lo sfondo. La schermata iniziale ridisegnata viene proposta come tema aggiuntivo accanto allo stile Nothing OS esistente, permettendo all’utente di scegliere ciò che preferisce.

La schermata di blocco viene arricchita con due nuovi quadranti per l’orologio e ulteriori opzioni di colore. Gooey offre un look audace e giocoso, con forme fluide e una personalità più decisa, mentre Micrographics trae ispirazione dal linguaggio grafico dei dispositivi Nothing, riunendo in un unico quadrante tutte le informazioni necessarie. È anche possibile scegliere i colori del quadrante in base allo sfondo, per un’integrazione più armoniosa. Troviamo poi miglioramenti per gli sfondi con effetto profondità, con un maggiore controllo sulla composizione che permette di riposizionare e ridimensionare l’immagine intorno all’orologio e alle altre informazioni della schermata di blocco.

La schermata home si può personalizzare in modo più rapido, grazie alla possibilità di selezionare più elementi e spostarli contemporaneamente tra le varie pagine. In più, il widget Away Time tiene traccia dei periodi in cui non viene usato lo smartphone, aiutando l’utente a osservare come cambia il tempo trascorso lontano dallo schermo: non imposta limiti o blocchi per le app, ma permette di individuare schemi ricorrenti nel comportamento, come le pause più lunghe e la frequenza con cui ci si allontana dallo schermo, “offrendo una prospettiva diversa sul rapporto con il telefono“.

Restando sui widget, Collector è un nuovo modo per trasformare le cose che più piacciono in collezioni visive. Si può catturare qualcosa con la fotocamera o scegliere foto dalla Galleria, e poi conservare, organizzare e mostrare questi elementi sulla schermata iniziale e sulla schermata di blocco.

L’interfaccia Glyph ha ora un’app dedicata, così da riunire tutte le sue funzioni in un unico posto. Ora è anche possibile avviare Glyph Timer direttamente dalla schermata iniziale tramite un nuovo widget. Una volta avviato il timer, il Glyph sul retro del telefono mostrerà visivamente il tempo rimanente.

Prestazioni e animazioni

Nothing OS 5.0 promette miglioramenti nelle interazioni di ogni giorno, come l’avvio delle app, lo scorrimento, la risposta al tocco, il multitasking e il comportamento delle app in background. Una gestione più intelligente delle app in background assegna più risorse all’app usata attivamente, mantenendo al contempo le app utilizzate più di frequente pronte in background: ne deriva un minor numero di ricaricamenti non necessari e un’esperienza più reattiva.

Passi avanti per le animazioni: ad esempio, se si inizia ad aprire qualcosa e poi si torna indietro, l’animazione seguirà il gesto anziché terminare il movimento originale. Questo nuovo comportamento riguarda app, cartelle, widget, multitasking, scorciatoie e icone della barra di stato.

Il Bluetooth nelle impostazioni rapide è stato riprogettato, rendendo più facile trovare i dispositivi nelle vicinanze e consentendo di connettere o disconnettere i dispositivi compatibili con un solo tocco.

Essential AI

Nothing OS 5.0 introduce aggiornamenti per Essential Voice, Essential Space e Essential Apps, aiutando a catturare, organizzare e creare direttamente dallo smartphone.

Essential Voice ora è più veloce e offre trascrizioni più chiare e meglio formattate. Comprende meglio quando il parlato deve rimanere un paragrafo e quando deve diventare un elenco, aiutando a separare compiti, requisiti o idee in punti più chiari. La trascrizione in tempo reale mostra anche le parole mentre si parla, così da mostrare la trascrizione che prende forma.

Entro la fine dell’anno, la traduzione in tempo reale renderà più facile seguire e comprendere le conversazioni in diverse lingue mentre si svolgono. Con Nothing Ear (3) è ora possibile acquisire l’audio direttamente tramite Super Mic utilizzando la custodia, offrendo un altro modo per registrare rapidamente qualcosa senza dover tenere in mano il telefono.

Essential Space semplifica l’acquisizione e l’organizzazione delle informazioni. Utilizzare Essential Key per acquisire contenuti è ora più semplice e coerente. Le Smart Collections aiutano a organizzare le acquisizioni sparse con meno lavoro manuale. Dopo aver creato e nominato una nuova raccolta, Essential Space può analizzare le acquisizioni esistenti e suggerire contenuti pertinenti da aggiungere. Per le raccolte già esistenti, può suggerire contenuti correlati man mano che si continuano ad acquisire nuovi elementi. Inoltre, quando Essential Space riconosce un argomento comune in diverse acquisizioni, può suggerire proattivamente di creare una nuova raccolta per quell’argomento.

Essential Space introduce inoltre il Model Context Protocol (MCP), che permette alle piattaforme di intelligenza artificiale compatibili di cercare e leggere informazioni selezionate dall’Essential Space. Nella versione iniziale, il supporto MCP è di sola lettura, quindi gli strumenti supportati non possono scrivere o modificare i dati. Sarà rilasciato tramite Google Play Store nel mese di ottobre.

Le Essential Apps potevano finora essere eseguite sullo smartphone, ma la loro creazione avveniva tramite il web. Con Nothing OS 5.0, Essential Apps Builder si trasferisce sullo smartphone come app. Basta descrivere lo strumento di cui si ha bisogno in linguaggio naturale, visualizzare l’anteprima di ciò che viene creato, perfezionarlo e installarlo direttamente senza scrivere codice. Essential Apps Builder viene proposto in versione beta e l’accesso verrà gradualmente esteso a un numero maggiore di utenti.

Altre novità

Nothing OS 5.0 e Android 17 portano tante altre novità. Possiamo citare:

possibilità di separare notifiche e impostazioni rapide;

Quick Share migliorato, per semplificare la condivisione di file tra diversi ecosistemi;

miglioramenti per la registrazione dello schermo, che ora sfrutta una capsula flottante;

indicatori per la privacy più chiari: verde per l’accesso alle informazioni sensibili, blu per la condivisione della posizione e giallo per l’elaborazione dei dati tramite IA;

le richieste di autorizzazione alla posizione rendono più chiaro quando un’app richiede la posizione e quale livello di accesso si sta concedendo;

le app compatibili possono mostrare gli aggiornamenti in tempo reale come riquadri direttamente nella barra di stato, consentendo di tenere traccia delle informazioni senza dover riaprire ripetutamente l’app;

Noto 3D Emoji, con un aspetto più tridimensionale ed espressivo per le emoji supportate, e ultime aggiunte Unicode;

il tema scuro applica ora un aspetto scuro a più app, con possibilità di personalizzare l’aspetto di ogni singola applicazione;

gli assistenti digitali hanno ora un proprio volume separato;

luminosità HDR migliorata per rendere foto e video HDR più luminosi e vividi senza aumentare la luminosità dell’intera interfaccia;

la schermata delle app recenti introduce un menu a forma di pillola nella parte superiore per semplificare l’accesso a Schermo diviso e Informazioni sull’app.

Quali smartphone si aggiorneranno e quando

Nothing OS 5.0 farà il suo esordio a partire da domani, 26 agosto 2026, con la beta per Nothing Phone (3), ma sono tanti gli smartphone che saranno coinvolti con il passare dei mesi. La nuova release basata su Android 17 arriverà su tutti i modelli del produttore, ad eccezione di Nothing Phone (1), Nothing Phone (2) e CMF Phone 1, con un rollout della versione stabile previsto tra la metà di ottobre 2026 e la metà di gennaio 2027.

Più precisamente, questi sono i periodi di uscita in base a quanto riferito da Nothing stessa:

Le informazioni qui sopra potrebbero essere soggette a cambiamenti in base a come procederà lo sviluppo. Continuate a seguirci perché vi terremo aggiornati sul proseguimento del programma beta.