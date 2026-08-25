Mentre il mese di agosto sta per volgere al termine, Iliad lancia una nuova offerta mobile pensata per chi ha bisogno di tanti GB e non vuole esagerare con la spesa mensile: si chiama Iliad TOP 230 ed è attivabile da oggi fino alle ore 15:00 del 29 ottobre 2026. Vediamo cosa propone nel dettaglio.

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Iliad TOP 230 è la nuova offerta ricca di GB in 5G: come attivarla

Iliad lancia oggi la sua nuova offerta TOP 230, che mette a disposizione minuti, SMS e GB in abbondanza sotto rete 5G. Più precisamente, al costo di 9,99 euro al mese, propone:

minuti illimitati di chiamate verso tutti in Italia e in UE (con VoLTE)

di chiamate verso tutti in Italia e in UE (con VoLTE) minuti illimitati per le chiamate dall’Italia verso numerosi numeri fissi internazionali e numeri mobili di Stati Uniti e Canada

SMS illimitati verso tutti in Italia e in UE

verso tutti in Italia e in UE 230 GB di traffico dati in 5G per l’Italia

per l’Italia 18 GB di traffico dati dedicati al roaming in UE

È previsto un costo di attivazione una tantum di 9,99 euro per i nuovi utenti, ma l’offerta può essere attivata anche da chi è già cliente (in upgrade da chi ha una tariffa con costo mensile inferiore o uguale). Come sempre, l’operatore promette zero rimodulazioni e prezzo per sempre.

Iliad TOP 230 consente di attivare l’offerta fibra scontata (Iliadbox e Iliadbox super), visto che il ribasso è dedicato agli utenti mobile Iliad con un’offerta da almeno 9,99 euro al mese: la proposta di rete fissa scende a 22,99 euro al mese (anziché 26,99) oppure a 29,99 euro al mese (anziché 34,99). In più, chi ha attiva una linea fibra e un’utenza mobile Iliad collegata al metodo di pagamento automatico della linea fissa può creare il proprio Iliadclub, invitando fino a 4 SIM Iliad a farne parte e sbloccando il vantaggio sui giga (500 giga al mese per navigare da mobile).

Per attivare Iliad TOP 230 direttamente dal sito ufficiale potete seguire il link qui in basso. Avete tempo fino alle ore 15:00 del 29 ottobre 2026.