Il caricabatterie ultra rapido da 120 W di Xiaomi ha superato la certificazione 3C, il che suggerisce che il prodotto dovrebbe essere presto disponibile e potrebbe alimentare il prossimo flagship dell’azienda. Huawei sembra al lavoro su un nuovo caricabatterie rapido da 66 W che potrebbe debuttare con gli smartphone della gamma Mate 40 2020.

Caricabatterie ultra rapido Xiaomi da 120 W

La scheda apparsa sulla piattaforma di certificazione cinese 3C evidenzia che il caricabatterie da 120 W di Xiaomi riporta il numero di modello MDY-12-EDH, è progettato da Huntkey e offre le uscite 5V-3A, 11V-6A e 20V-6A.

Xiaomi ha presentato l’anno scorso la sua tecnologia di ricarica rapida Super Charge Turbo da 100 W in grado di caricare una batteria da 4000 mAh in soli 17 minuti. Vivo ha inoltre introdotto la tecnologia FlashCharge da 120 W che permette di caricare una batteria da 4000 mAh da 0 al 50% in 5 minuti e da 0 al 100% in soli 13 minuti.

Il caricabatterie Xiaomi è emerso anche in un video il mese con specifiche simili, con una singola porta di ricarica USB Type-A, a differenza dei caricabatterie rapidi PD USB Type-C disponibili per i suoi laptop, quindi questo caricabatterie dovrebbe alimentare il prossimo flagship dell’azienda.

Secondo alcune indiscrezioni, la tecnologia di ricarica rapida da 120 W dovrebbe debuttare con il lancio di Xiaomi Mi MIX 4 o Mi 10s Pro attesi entro la fine dell’anno, ma per sapere maggiori dettagli dovremo aspettare che Xiaomi lo annunci ufficialmente.

Caricabatterie rapido Huawei da 66 W

Il popolare leaker cinese Digital Chat Station ha recentemente parlato dell’aspetto di un caricabatterie rapido da 66 W marchiato Huawei apparso sulla piattaforma di certificazione cinese 3C. Ciò suggerisce che anche Huawei è vicina al lancio di un nuovo smartphone top di gamma che potrebbe essere spedito con questo caricabatterie.

Come si può comprendere dall’immagine sopra, il caricabatterie è identificato con il numero di modello HW-110600C00 ed è prodotto per Huawei da società separate (Dongguan Olympian Technology Company e Bo-seok Technology). Le potenze nominali in uscita sono 5V-2A (10 W) , 10V-4A (40 W) e 11V-6A (66 W).

E’ probabile che questo nuovo caricabatterie da 66 W di Huawei verrà lanciato con i prossimi smartphone della serie Mate 40 2020.

