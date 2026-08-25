“Fatti” i pieghevoli, gli sforzi di Samsung sono tutti proiettati nella futura gamma Galaxy S27 che inaugurerà il 2027: i rumor suggeriscono che la gamma sarà composta da quattro, con l’introduzione dell’inedito modello Pro, ma la punta di diamante della gamma sarà, come di consueto, Samsung Galaxy S27 Ultra.

Da circa una settimana i rumor parlano del fatto che il colosso sudcoreano possa mettere in campo un cambio di rotta per quanto concerne il design e sia nella giornata di ieri che questa mattina vi abbiamo parlato proprio del modello Ultra, destinato a cambiare soprattutto nella zona posteriore. Nelle ultime ore sono stati diffusi i primi render basati sui CAD dello smartphone che confermano quanto emerso in precedenza.

Segui TuttoAndroid su Google Discover

Samsung Galaxy S27 Ultra protagonista nei primi render basati sui CAD

Dalla sempre più prolifica collaborazione tra il eaker @OnLeaks e il portale Android Headlines sono recentemente venuti fuori i primi render basati sui CAD di Samsung Galaxy S27 Ultra, punta di diamante della prossima serie Galaxy S che non arriverà prima di inizio 2027.

Dai render emerge che Samsung abbia varato un design in linea con quello del modello 2026, eccezion fatta per la parte posteriore dove è presente un rinnovato modulo fotografico, interamente sporgente dalla scocca.

Rumor risalenti allo scorso aprile avevano suggerito la rimozione di uno dei sensori (il teleobiettivo “classico” e questi render basati sui CAD vanno a confermare questa ipotesi: all’interno del comparto fotografico, sembrano infatti essere presenti tre sensori, il flash LED e la messa a fuoco laser.

I sensori sono disposti diversamente rispetto al passato: due sono impilati in verticale e risultano sporgenti dalla placca rettangolare che a sua volta sporge dalla scocca posteriore; il terzo sensore (uno tra ultra-grandangolare e teleobiettivo periscopico), è posto subito sotto al flash LED all’interno di una pillola ovale a filo con la placca.

Questo design dovrebbe inoltre offrire a Samsung la possibilità di integrare fotocamere più grandi, un sistema di raffreddamento più efficiente e soprattutto di implementare in maniera ottimale la ricarica magnetica.

Dimensioni leggermente superiori al predecessore

Stando alle informazioni diffuse dal suddetto leaker, Samsung Galaxy S27 Ultra dovrebbe misurare 163,76 x 78,25 x 7,97 mm, ovvero qualche millimetro più grande in ciascuna delle tre dimensioni rispetto a Galaxy S26 Ultra (protagonista nell’immagine di copertina); di seguito potete osservare un’immagine di confronto tra i due modelli.

Mentre su Galaxy S26 Ultra una delle criticità era dettata dalla pronunciata sporgenza del comparto fotografico rispetto alla scocca, l’inserimento di una placca rettangolare sporgente che attraversa la scocca per tutta la sua larghezza fa sì che questa problematica sia risolta (almeno in parte, dato che due sensori sporgono ulteriormente).

Considerando anche i sensori sporgenti, lo smartphone risulterà spesso 12,53 mm: questo significa che il colosso sudcoreano possa davvero inserire fotocamere migliori ma ancora è presto per azzardare qualcosa di più preciso. La S Pen dovrebbe essere ancora presente.

Apple “capostipite” del nuovo corso di design per tutti?

Chiaramente un design del genere porta tutti a pensare che Samsung, come altri produttori (vedi HONOR con HONOR 600 Pro) abbia preso ispirazione da Apple che lo ha varato sugli iPhone 17 Pro dello scorso anno.

In realtà, lo scorso anno in questo periodo si parlava dell’ipotetico Galaxy S26 Edge poi cancellato che, in base ai render basati sui CAD, avrebbe dovuto offrire un design molto simile a quello che mostrano i render CAD di Samsung Galaxy S27 Ultra.

La prima azienda a credere fortemente su un design sporgente e sviluppato in orizzontale per il comparto fotografico è comunque stata Google, forte della sua Camera Bar ottimizzata generazione dopo generazione.

Segui Samsung su Telegram, ricevi news e offerte per primo

Cosa sappiamo finora su Samsung Galaxy S27 Ultra

Samsung Galaxy S27 Ultra dovrebbe ruotare attorno allo Snapdragon 8 Elite Gen 6 “Extreme” di Qualcomm (nome con cui i rumor indicano la variante Pro del SoC) ma su alcuni mercati potrebbe esserci la soluzione interna Exynos 2700 (che i primi benchmark trapelati dipingono come più potente della soluzione Qualcomm).

A fare compagnia al SoC si prevedono memorie LPDDR5X per la RAM e UFS 4.1 per lo spazio di archiviazione; vista la situazione attuale è infatti improbabile che l’azienda possa implementare memorie LPDDR6 o UFS 5.0, anche solo per non far esplodere il listino prezzi.

Altre indiscrezioni suggeriscono la conferma di un display da 6,9 pollici con tecnologia Privacy Display e l’utilizzo di una batteria al silicio carbonio con capacità da circa 5.700 mAh, ben il 15% più capiente di quella integrata sul modello 2026.

Capitolo comparto fotografico, i rumor parlano di sensore ISOCELL HP6 da 1/1,3″ con risoluzione 200 megapixel per la fotocamera principale, sensore Sony IMX855 da 50 megapixel per la fotocamera ultra-grandangolare e sensore da 50 megapixel per il teleobiettivo periscopico (zoom ottico 5x).

Il modello Ultra, alla pari degli altri modelli della gamma Galaxy S27, dovrebbe debuttare con a bordo la One UI 9.5 che, affidandoci a quanto fatto lo scorso anno, dovrebbe ruotare attorno alla versione QPR2 della più recente versione di Android (in questo caso, di Android 17).

Quando arriverà lo smartphone?

Samsung dovrebbe annunciare la nuova gamma Galaxy S, incluso Samsung Galaxy S27 Ultra, nelle fasi iniziali del 2027. È però difficile fare una previsione più precisa perché l’azienda, lo scorso anno, ha posticipato il lancio rispetto al solito.

Mentre i Galaxy S24 e i Galaxy S25 sono arrivati a gennaio (rispettivamente di 2024 e 2025), i Galaxy S26 sono arrivati il 25 febbraio 2026; nel caso in cui questo lancio posticipato diventi abitudine, una “finestra” interessante potrebbe essere la settimana conclusiva di febbraio 2027.

Capitolo prezzi, quest’anno come non mai regna l’incertezza sui prezzi. L’unica certezza è che il listino prezzi sarà più salato rispetto ai modelli 2026; secondo Android Headlines, il taglio base (probabilmente con 12 GB di RAM e 256 GB di spazio di archiviazione) dovrebbe partire da 1.399 dollari (contro i 1.299 dollari del modello 2026).