Come ogni lunedì, Google ha aggiornato le note di rilascio dell’aggiornamento di sistema di Google: nello specifico, il primo lunedì del mese di agosto ha portato con sé la prima parte del bollettino relativo al mese di agosto 2026, che verrà poi aggiornato da Big G (con cadenza settimanale) fino alla fine del mese.
Come è noto, tali aggiornamenti per i servizi del sistema Android, disponibili solo sui dispositivi dotati dei Google Play Services, sono veicolati da Google tramite aggiornamenti del Google Play Store, aggiornamenti di svariate app di sistema e Aggiornamenti di sistema Google Play. Non si tratta di aggiornamenti esclusivi per una determinata categoria di prodotti, bensì di aggiornamenti disponibili per svariate tipologie di dispositivi, quali smartphone, tablet, dispositivi Android TV e Google TV, veicoli con Android Auto, indossabili con Wear OS e computer/tablet con Chrome OS.
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Aggiornamento di sistema di Google: le novità di agosto 2026
Ecco la lista completa di correzioni, miglioramenti e varie novità incluse nell’aggiornamento di sistema di Google di agosto 2026, così come vengono elencate direttamente da Big G:
Google Play services v26.33 (2026-08-24)
Servizi per gli sviluppatori
- [Phone] Nuove funzionalità per consentire agli sviluppatori di app Google e di terze parti di supportare nelle loro app processi correlati a utilità.
- [Phone] Nuove funzionalità per consentire agli sviluppatori di app Google e di terze parti di supportare nelle loro app processi correlati alla connettività dei dispositivi.
- [Auto, Phone, TV, Wear] Nuove funzionalità per consentire agli sviluppatori di app Google e terzi di supportare nelle loro app processi correlati a utilità.
- [PC, Phone] Ora puoi accedere alle app dello smartphone da Googlebook.
Wallet
- [Phone] Ora puoi trovare le azioni dei riquadri di Wallet in Onboarding Companion.
Google Play Store v52.9 (2026-08-24)
- [Phone] Questo aggiornamento mostra un chip nella home page e nella Ricerca che mette in evidenza le app di qualità sui dispositivi con schermi di grandi dimensioni.
- [Phone] Ora puoi guardare i video dei momenti salienti di app e giochi direttamente in Chiedi a Play.
- [Phone] Con questo aggiornamento, l’overlay di riserva per le installazioni integrate viene chiuso automaticamente quando scegli di visualizzare la scheda completa su Google Play.
- [Phone] Con gli app bundle, puoi scoprire e installare facilmente set selezionati di app complementari subito dopo aver scaricato un’app su Google Play.
- [PC, Phone] Grazie a questo aggiornamento, Google Play Protect migliora il rilevamento delle app potenzialmente dannose.
- [Phone] Ora puoi trovare contenuti non personalizzati delle app nelle schede dello Store delle app installate nel Play Store.
- [Phone] Aggiungi il gruppo di anteprime degli audiolibri alla home page delle app.
Google Play Services versione 26.32 (17/08/2026)
Gestione dell’account
- [PC] Ora puoi utilizzare Avvio rapido per configurare facilmente un nuovo dispositivo utilizzando un dispositivo Android esistente.
Servizi per gli sviluppatori
- [Smartphone] Nuove funzionalità per consentire agli sviluppatori di app Google e terzi di supportare nelle loro app processi correlati a Maps.
- [PC, Phone] Con questo aggiornamento, puoi attivare le funzionalità beta tramite le impostazioni dei servizi cross-device.
Connettività del dispositivo
- [PC] Ora puoi esplorare la suite di funzionalità multi-dispositivo durante la configurazione guidata per Google Libri e scoprire le funzionalità che puoi utilizzare con lo smartphone.
- [Phone] Con Tocca e condividi, ora puoi toccare gli smartphone per condividere dati di contatto, foto, video, link, posizione e altro ancora con i dispositivi nelle vicinanze.
- [Phone] Ora puoi condividere file e contatti con i dispositivi vicini quando li tocchi insieme o utilizzi altri gesti.
Posizione e contesto
- [Wear] Ora puoi utilizzare la funzionalità Condivisione della posizione Google su Wear OS per configurare le app Google supportate in modo che condividano la tua posizione e gestire le impostazioni da una pagina centralizzata.
Wallet
- [Phone] Supporto del provisioning push per le credenziali relative all’età.
Google Play Store versione 52.8 (17/08/2026)
- [Phone] Grazie a una nuova barra di navigazione, puoi esplorare meglio i tuoi interessi direttamente nelle home page di Play.
Android WebView versione 152 (12/08/2026)
- Miglioramenti alla sicurezza e alla privacy e aggiornamenti per correzioni di bug.
- Nuove funzionalità per consentire agli sviluppatori di app Google e di terze parti di supportare funzionalità relative alla visualizzazione di contenuti web nelle loro app.
Importante: alcune funzionalità potrebbero essere sperimentali e disponibili per determinati utenti.
Google Play Services versione 26.31 (10/08/2026)
Gestione dell’account
-
[Smartphone] Nuove funzionalità per consentire agli sviluppatori di app Google e di terze parti di supportare nelle loro app processi correlati alla gestione dell’account.
Servizi per gli sviluppatori
- [Phone, Wear] Nuove funzionalità per consentire agli sviluppatori di app Google e terzi di supportare nelle proprie app processi correlati alla gestione dell’account.
- [Auto, PC, Phone, Wear] Correzioni di bug per servizi destinati agli sviluppatori.
Gestione del sistema
- [Phone] Correzioni di bug per i servizi correlati alla gestione e alla diagnostica di sistema.
Google Play Store versione 52.7 (10/08/2026)
- [Phone] Ora puoi aprire le pagine dei dettagli sull’app dalla pagina delle classifiche su schermi di grandi dimensioni.
Android System Intelligence B.28/C.6 (6/08/2026)
- [Phone] Correzioni di bug e aggiornamenti di manutenzione.
Google Play Services versione 26.30 (3/08/2026)
Connettività del dispositivo
- [Phone] Questo aggiornamento aggiunge una nuova interfaccia a pagina intera per un’esperienza di configurazione più completa quando configuri tag e dispositivi tramite l’accoppiamento rapido.
Sicurezza e privacy
- [Phone] Questo aggiornamento ti consente di configurare i tracker tramite l’accoppiamento rapido per l’adozione di Find Hub, anche se in determinate condizioni devi accettare i Termini e condizioni prima di poter procedere con la configurazione.
Wallet
- [Phone] Ora potrai fruire di un’esperienza utente migliorata per le tessere di Wallet.
Google Play Store versione 52.6 (3/08/2026)
- [Phone] Con questo aggiornamento, l’invito di overlay persistente HSDP (HOPA) include informazioni aggiornate sul branding.
- [Phone] Ora con le ricerche più ampie e generiche puoi scoprire ed esplorare film e programmi TV popolari direttamente nei risultati di ricerca di Google Play.
- [Telefono] Per migliorare la visibilità nella home delle app del Play Store, una nuova funzionalità dedicata allo sport introduce caroselli specifici per i singoli campionati in occasione di importanti eventi, come la Coppa del mondo T20 femminile ICC, consentendo agli utenti di scoprire le prossime partite e accedere ai servizi di streaming dedicati.
- [Phone] Ora puoi trovare i contenuti delle app installate sui tablet direttamente nel Play Store.
- [Phone] Registra i clic sui consigli per le query nella home page della ricerca nella cronologia delle ricerche, normalizzando quest’ultima in minuscolo ed eliminando gli spazi multipli.
- [Phone] Nelle Impostazioni di Play sono ora disponibili controlli aggiuntivi per la gestione della condivisione della fascia d’età per gli utenti in Australia e Canada.
Android AICore
- [PC, Phone] Attivazione e miglioramento di funzionalità come lo streaming audio e miglioramenti di efficienza e diagnostica.
Private Compute Services B.28/C.6 (3/08/2026)
- [Phone] Modifiche di manutenzione.
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Come installare un aggiornamento di sistema di Google
Come anticipato in apertura, gli Aggiornamenti di sistema di Google vengono veicolati attraverso app e servizi del colosso di Mountain View (in questa pagina potete trovare tutti i link delle app coinvolte per la verifica manuale).
Essi, di norma, vengono installati automaticamente su tutti i dispositivi compatibili per impostazione predefinita. Ciascun utente può modificare le proprie preferenze seguendo il percorso:
- Impostazioni Google.
- Altro Aggiornamenti dei servizi di sistema.
La disattivazione non impedisce comunque gli aggiornamenti di sistema aventi fonti diverse da Google (i.e. produttore del dispositivo, operatore telefonico), né quelli delle app via Play Store. Inoltre, il colosso di Mountain View può aggiornare i servizi di sistema anche quando gli aggiornamenti automatici sono disattivati ove ciò si renda necessario per risolvere gravi problemi di sicurezza o per rispettare gli obblighi di legge.