Samsung conferma le anticipazioni dei giorni scorsi e lancia una nuova promozione dedicata a Galaxy S26+ e Galaxy S26 Ultra: acquistando uno di questi smartphone tra il 20 agosto e il 10 settembre 2026 potrete ricevere in regalo il tablet Samsung Galaxy Tab S10 FE nella versione Wi-Fi da 128 GB. Vediamo come funziona l’iniziativa e dove acquistare gli smartphone al miglior prezzo.

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Samsung Galaxy S26+ e Galaxy S26 Ultra: quale fa per voi

Samsung Galaxy S26+ e Galaxy S26 Ultra sono i due modelli più costosi della gamma, e si differenziano sotto diversi punti di vista: Galaxy S26+ condivide alcuni aspetti con Galaxy S26, come il SoC Exynos 2600 a 2 nm, supportato da 12 GB di RAM e da 256 o 512 GB di memoria interna, e il comparto fotografico, che vede protagonista una tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 MP, sensore ultra-grandangolare da 12 MP e teleobiettivo da 10 MP con zoom ottico 3x.

A bordo un display Dynamic AMOLED 2X LTPO da 6,7 pollici a risoluzione QHD+, con refresh rate variabile da 1 a 120 Hz, e una batteria da 4900 mAh, con ricarica cablata da 45 W e wireless da 25 W.

Samsung Galaxy S26 Ultra è il vero e proprio modello di punta della serie: mette a disposizione un più ampio display Dynamic AMOLED 2X LTPO da 6,9 pollici a risoluzione QHD+ ed è l’unico della gamma a disporre del supporto alla S Pen e del Privacy Display. Quest’ultimo può “oscurarsi” per contrastare gli occhi indiscreti: lo schermo può infatti controllare il modo in cui i pixel disperdono la luce, mantenendo i contenuti chiari e luminosi per l’utente; basta invece aumentare leggermente l’angolo di visione (la funzione risulta attivabile e disattivabile) per avere limitazioni nella visione di tutto lo schermo o della parte che si vuole “nascondere” (come le notifiche o le password).

È inoltre l’unico della serie a essere mosso dal SoC Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, supportato da 12 o 16 GB di RAM e da 256, 512 GB o 1 TB di memoria interna. Il comparto fotografico fa passi avanti rispetto ai due fratelli, e vede protagonista una quadrupla fotocamera posteriore con sensore principale da 200 MP, sensore ultra-grandangolare da 50 MP, teleobiettivo da 50 MP con zoom ottico 5x e teleobiettivo da 10 MP con zoom ottico 3x.

Tutta la serie Galaxy S26 dispone di Android 16 e One UI 8.5, con aggiornamenti garantiti per sette anni tra versioni di Android, One UI e patch di sicurezza. Attualmente tutti possono provare la One UI 9 con la versione beta, anche se in Italia il programma non è ufficialmente accessibile. L’aggiornamento stabile dovrebbe arrivare nelle prossime settimane.

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I migliori prezzi per Galaxy S26 Ultra e S26+ con tablet in regalo

La nuova promozione Samsung prevede un Galaxy Tab S10 FE in regalo (versione Wi-Fi 128 GB, valore di 629 euro) per chi acquista Galaxy S26+ o Galaxy S26 Ultra tra il 20 agosto e il 10 settembre 2026, con registrazione entro le 23:59 del 9 novembre 2026 sulla piattaforma Samsung Promotions. Quest’ultima richiede come sempre la compilazione di un modulo con una serie di dati, inclusi dati personali e di contatto, dati dello smartphone acquistato e prove d’acquisto. Il tablet omaggio sarà consegnato direttamente all’indirizzo indicato entro un massimo di 180 giorni dalla data di ricezione della mail di validazione.

Come anticipato nei giorni scorsi, l’iniziativa riguarda sia il Samsung Shop Online (compresi i programmi Student e Partners Reward) sia altri rivenditori online e fisici. Nella lista degli shop online troviamo anche Amazon (escluso marketplace), MediaWorld, Unieuro, Euronics, Expert, Comet e così via, mentre i negozi fisici aderenti sono quelli che espongono il materiale promozionale.

Allo stato attuale, sul Samsung Shop Online sono attive alcune promozioni cumulabili con il tablet omaggio. Partiamo da Galaxy S26 Ultra, ossia il modello solitamente più apprezzato: innanzitutto in queste ore potete acquistare la versione da 512 GB allo stesso prezzo di quella da 256 GB (1499 euro invece di 1699). Troviamo poi il coupon SUMMERHYPE (10% di sconto), un extra sconto del 5% nel carrello acquistando tramite l’app Samsung Shop App e infine uno sconto di 100 euro valido fino al 3 settembre 2026 effettuando il pagamento con Samsung Pay. Sommando tutto potete scendere fino a 1181,65 euro per la versione da 512 GB.

Galaxy S26+ parte da 1289 euro, ma anche qui sono attivi alcuni sconti: troviamo il coupon SUMMERHYPE (10% di sconto), un extra sconto del 5% nel carrello acquistando tramite l’app Samsung Shop App e lo stesso ribasso di 100 euro valido fino al 3 settembre 2026 con pagamento con Samsung Pay. Considerando tutto potete scendere a 1002,10 euro.

Presso altri rivenditori sono attive diverse iniziative promozionali cumulabili: MediaWorld, ad esempio, offre Galaxy S26 Ultra da 256 GB in offerta a 1249,99 euro invece di 1499 e la versione da 512 GB in offerta a 1449 euro invece di 1699, ma potete aggiungere un rimborso di almeno 150 euro grazie alla supervalutazione dell’usato. Effettuando l’acquisto con “Ritiro in negozio” e “Pagamento al ritiro in negozio” potete portare il vostro usato nel punto vendita e ricevere una valutazione del dispositivo, alla quale aggiungere 150 euro di bonus. Galaxy S26+ viene invece proposto in offerta nella versione da 256 GB a 1074,99 euro invece di 1289 e nella versione da 512 GB a 1239,99 euro invece di 1489. Attenzione: lo smartphone deve essere venduto e spedito da MediaWorld per poter ricevere il tablet in regalo (qui per altri dettagli sulla promozione MediaWorld).

Anche per quanto riguarda Amazon troviamo qualche sconto rispetto ai prezzi di listino. Nel momento in cui scriviamo vediamo Galaxy S26 Ultra da 256 GB in offerta a 1229 euro invece di 1499 e la versione da 512 GB in sconto a partire da 1349 euro (invece di 1699). Galaxy S26+ viene attualmente proposto a partire da 1074,99 euro invece di 1289. Per poter ricevere Galaxy Tab S10 FE in regalo dovete anche qui fare attenzione a non acquistare sul marketplace: serve che lo smartphone sia venduto e spedito da Amazon.

Questi erano solo alcuni esempi che spiegano come approfittare dell’iniziativa. La promozione Samsung con tablet in regalo proseguirà fino al 10 settembre 2026, quindi non sono da escludere ulteriori oscillazioni di prezzo, in meglio o in peggio.