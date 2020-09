La EMUI 11 beta e la corrispondente versione Magic UI 4 beta si preparano ad arrivare su un primo ma già abbastanza ampio gruppo di smartphone e tablet a brand Huawei e HONOR.

La giornata di ieri è stata particolarmente intensa per il produttore cinese: il giorno d’apertura della Huawei Developer Conference 2020 è stato teatro di numerosi annunci, sia hardware che software. Alla prima sottocategoria appartengono Huawei MateBook 14 AMD, Watch Fit e Freelace Pro da una parte e Huawei Watch GT 2 Pro e FreeBuds Pro dall’altra. La seconda sottocategoria, invece, comprende l’annuncio di HarmonyOS 2.0 e più nell’immediato della EMUI 11.

EMUI 11 Beta: lista ufficiale dei modelli compatibili

Il gruppo di smartphone e tablet Huawei e HONOR già pronti a ricevere la nuova versione dell’interfaccia proprietaria basata su Android 10 (ma pronta ad accogliere le novità di Android 11), ovviamente in versione open source, comprende numerosi modelli, tutti prevedibilmente di fascia premium.

Partendo dai modelli a marchio Huawei, sono già dieci ma altri si aggiungeranno prossimamente. Huawei ha reclutato beta tester in Cina nella prima settimana di settembre e gli utenti selezionati stanno già ricevendo la build da testare. Il reclutamento è stato inoltre prorogato fino al 15 settembre, con altri slot disponibili.

Ecco la lista completa dei modelli Huawei già dotati di supporto alla EMUI 11 Closed Beta:

Nei prossimi giorni entreranno in lista anche i modelli della serie Huawei Nova 7.

MagicUI 4 Beta: lista ufficiale dei modelli compatibili

Passando al brand HONOR, il numero di device compatibili con la nuova Magic UI 4, anche in questo caso ovviamente in versione Closed Beta e riservata al solo mercato cinese, è decisamente più esiguo.

Il reclutamento dei beta tester partirà a metà settembre 2020, i modelli per i quali verranno selezionati tester sono:

Purtroppo, tanto per i modelli a marchio Huawei quanto per quelli HONOR, non ci sono ancora informazioni ufficiali per quanto riguarda l’inizio dei test e il rilascio dell’aggiornamento con la EMUI 11/Magic UI 4 a livello globale.