Nuovi aggiornamenti per Huawei Mate 30 Pro, Redmi Note 7 e OPPO R15 Pro

Gli aggiornamenti software per smartphone Android di oggi, 29 luglio, sono sicuramente meno numerosi di quelli che vi abbiamo segnalato ieri, ma non per questo sono meno interessanti, dato che coinvolgono device premium come Huawei Mate 30 Pro ed estremamente popolari come Redmi Note 7. Andiamo a scoprire quali novità sono state introdotte.

Huawei Mate 30 Pro: le novità dell’aggiornamento

Partiamo dallo smartphone più pregiato del lotto: Huawei Mate 30 Pro. Il flagship di casa Huawei, non di rado in offerta, non viene trascurato sul piano degli aggiornamenti software e in queste ore ha iniziato ad aggiornarsi proprio in Italia.

Come potete vedere dallo screenshot riportato qui sotto, infatti, Huawei Mate 30 Pro sta ricevendo un update delle dimensioni di 222 MB, che porta la build numero 10.1.0.237. La base di riferimento, quindi, è la EMUI 10.1 e sono presenti le patch di sicurezza del mese di luglio 2020.

Per il resto, non ci sono altre novità da segnalare.

Redmi Note 7: le novità dell’aggiornamento

Passiamo adesso allo smartphone indubbiamente più popolare tra quelli che si stanno aggiornando oggi: Redmi Note 7, lo smartphone che, col suo clamoroso successo, è stato il principale artefice della consacrazione del brand Redmi.

Sebbene nel frattempo siamo già andati avanti di due generazioni con la serie Redmi Note 9, Redmi Note 7 rimane estremamente popolare e adesso sta finalmente ricevendo l’aggiornamento ad Android 10.

A dirla tutta, vi avevamo già riportato questo update, tuttavia adesso il roll out a livello globale ha ricevuto maggiori conferme e sono arrivate anche segnalazioni dalla Germania. Il roll out sarà ovviamente graduale.

Per quanto riguarda le novità, sono ovviamente quelle di Android 10, dal tema scuro di sistema alle nuove gesture di navigazione e tutto il resto. Naturalmente, il sistema operativo del robottino verde è pesantemente personalizzato dalla MIUI 11.

OPPO R15 Pro: le novità dell’aggiornamento

L’ultimo aggiornamento di oggi riguarda OPPO R15 Pro, non esattamente il mid-range più famoso del produttore cinese.

Anche in questo caso di tratta di un major update: OPPO ha rispettato pienamente la roadmap che vi avevamo illustrato a suo tempo, in cui prometteva Android 10 e la rinnovata ColorOS 7 su OPPO R15 Pro, anche in Italia, entro il mese di luglio 2020.

Si tratta, naturalmente, di una build stabile e la versione è la CPH1831EX_11.F.14. Il roll out, per adesso, ha raggiunto India, Thailandia e Malesia e il changelog è corposo, visto che la ColorOS 7 rinnova profondamente la versione precedente. Vale la pena ricordare il trasferimento file P2P, il rinnovamento della UI e delle icone, la modalità scura a livello di sistema, Focus Mode, nuove gesture per la navigazione, Digital Wellbeing, Parental Control, uno spazio dedicato ai giochi, nuovi wallpaper e non solo.

Per maggiori dettagli, potete visitare il forum ufficiale di OPPO a questo link.

Come installare l’aggiornamento su Huawei Mate 30 Pro, Redmi Note 7 e OPPO R15 Pro

Il nuovo aggiornamento software per Huawei Mate 30 Pro, come detto, ha già raggiunto il mercato italiano, pertanto potrebbe essere già arrivato anche sui voltri dispositivi. Gli update per Redmi Note 7 e OPPO R15 Pro, invece, sono in roll out graduale e si espanderanno man mano che verrà scongiurata la presenza di bug significativi.

In ogni caso, potete verificarne manualmente la disponibilità entrando nelle Impostazioni di sistema e poi nella sezione dedicata agli aggiornamenti.

Possedete i modelli menzionati? Avete già ricevuto questi update? Ditecelo nei commenti.