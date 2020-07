È oggi tempo di aggiornamenti in casa OPPO, Redmi, Sony e Samsung, altro chiaro indizio di come continui il lavoro delle aziende impegnate a migliorare i propri smartphone e offrire un’esperienza il più soddisfacente possibile. Ecco quali smartphone – NdR, non sono pochi! – sono stati aggiornati a partire da oggi e quali sono le novità introdotte dagli update.

Redmi Note 7

Redmi Note 7 è pronto a ricevere – NdR, non ancora in Italia – una nuova versione della MIUI 11 basata su Android 10: si tratta di un aggiornamento in beta della MIUI 11 (versione numero V11.0.1.0.QFGMIXM) dal peso di circa 2 GB e nel quale sono incluse le novità introdotte dalla versione 10 di Android nonché le patch di sicurezza Android di luglio 2020. Non sono però noti al momenti i dettagli del rilascio dell’update.

Samsung Galaxy M31

L’aggiornamento per Samsung Galaxy M31, in fase di rilascio anche in Europa, va ad introdurre le patch di sicurezza di luglio 2020 pubblicate da Google. Come si evince chiaramente dalle notifiche OTA, le novità si limiterebbero quindi a piccoli miglioramenti a livello di stabilità e di velocità di sistema: più in particolare, è stata aggiunta la modalità Glance, un modo di personalizzare gli sfondi sulla base di contenuti in Internet.

OPPO Reno2 Z e Find X2 Lite

OPPO Reno2 Z ha cominciato a ricevere – sia ben chiaro, anche in Cina – l’aggiornamento alla ColorOS 7, nuovo firmware basato su Android 10, segno evidente che l’azienda cinese abbia deciso mantenere la promessa di rilasciare i suoi update quanto prima possibile. Sono state contestualmente rilasciate anche le patch di sicurezza di luglio 2020, cui si aggiungono generici miglioramenti a livello di stabilità, per OPPO Find X2 Lite.

Sony Xperia 1, 5, 10 II e gamma XZ2/XZ3

Gli aggiornamenti per Sony Xperia 1, Xperia 5, Xperia 10 II nonché la gamma XZ2/XZ3, già in fase di roll out in Europa, si accomunano per il fatto che vanno a introdurre le patch di sicurezza Android di luglio 2020 pubblicate da Google. Come evinciamo dalle notifiche OTA, le novità si limiterebbero a dei piccoli miglioramenti a livello di velocità e stabilità di sistema, anche se non escludiamo che siano presenti nuove funzioni.