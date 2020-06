È arrivata direttamente da OPPO, tramite il proprio account Instagram italiano, la conferma sulla roadmap ufficiale dei prossimi aggiornamenti ad Android 10 con annessa rinnovata interfaccia proprietaria ColorOS 7. Il produttore cinese, infatti, ha condiviso un’immagine riassuntiva di tutti i modelli che riceveranno l’atteso update in Italia nei mesi di giugno e luglio.

ColorOS con Android 10 su questi modelli tra giugno e luglio

La lista comprende alcuni dei modelli più popolari del produttore cinese, con ovviamente la famiglia Reno ampiamente rappresentata.

In particolare, gli smartphone OPPO che si apprestano a ricevere l’aggiornamento ad Android 10 con ColorOS 7 nel mese di giugno sono:

Dovranno attendere il mese di luglio, invece, i possessori dei seguenti modelli:

A dirla tutta, non si tratta di aggiornamenti assolutamente inediti: abbiamo già avuto modo di segnalarvi il rilascio di Android 10 con ColorOS 7 per diversi dispositivi elencati, come ad esempio OPPO Reno 2 e OPPO Reno Z lo scorso mese di aprile, OPPO Reno appena la settimana scorsa e OPPO A5 2020 e OPPO A9 2020 giusto ieri.

In ogni caso a breve anche gli utenti italiani avranno modo di apprezzare in prima persona tutte le novità e i miglioramenti introdotti da OPPO con la nuova versione della propria interfaccia. Tra le novità presenti, che vi avevamo già riassunto a tempo debito, vale la pena ricordare il rinnovamento della UI e delle icone, la modalità scura a livello di sistema, Focus Mode, nuove gesture per la navigazione, Digital Wellbeing, Parental Control, uno spazio dedicato ai giochi, nuovi wallpaper e non solo.

Possedete uno degli smartphone OPPO elencati? State aspettando con impazienza di mettere le mani sulla nuova ColorOS 7? Fatecelo sapere nel box dei commenti.

