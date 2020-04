Gli operatori italiani di telefonia mobile, siano essi fisici o virtuali, cercano continuamente di sottrarsi clienti l’un l’altro e questo periodo di emergenza sanitaria non fa eccezione. In ragione di ciò, torna utile fare un riepilogo delle principali offerte operator attack che i vari TIM, Vodafone, WINDTRE e Iliad presentano nei rispettivi listini.

Che cosa sono le offerte operator attack

Prima di entrare nel merito delle singole offerte attivabili in questi giorni, è bene fare una premessa: per offerte di tipo “operator attack” si intendono quelle attivabili soltanto da clienti provenienti da specifici operatori, dunque contraddistinte da target ben precisi. Per questo motivo non tutte le offerte che andremo ad elencare possono effettivamente essere considerate tali.

L’esempio più eclatante è indubbiamente quello di Iliad, le cui offerte possono essere attivate da tutti i nuovi clienti, a prescindere dall’operatore di provenienza e dalla presentazione o meno di contestuale richiesta di portabilità del proprio numero.

Le offerte che andremo ad analizzare sono attivabili nella quasi totalità dei casi presso i punti vendita aderenti dei vari operatori di telefonia mobile, tuttavia non si esclude che possano anche essere proposte a condizioni parzialmente differenti attraverso altri canali di vendita, come i siti ufficiali degli operatori.

Iliad

Iliad ha nel proprio listino le solite tre offerte, vale a dire:

Iliad Voce , che costa 4,99 euro al mese e mette a disposizione minuti e SMS illimitati e soli 40 MB di traffico dati. La trovate sul sito ufficiale a questo link;

, che costa 4,99 euro al mese e mette a disposizione minuti e SMS illimitati e soli 40 MB di traffico dati. La trovate sul sito ufficiale a questo link; Iliad Giga 40 , la solita offerta con minuti e SMS illimitati e 40 GB di traffico dati in 4G al prezzo di soli 6,99 euro al mese. Questa offerta non è più nuovissima e pare proprio che Iliad voglia spingere i clienti a guardare direttamente a quella nuova che vedremo tra poco, visto che, per trovarla, bisogna aprire questa pagina, scorrere letteralmente fino in fondo e aprire il piccolo link “Scopri l’offerta precedente”;

, la solita offerta con minuti e SMS illimitati e 40 GB di traffico dati in 4G al prezzo di soli 6,99 euro al mese. Questa offerta non è più nuovissima e pare proprio che Iliad voglia spingere i clienti a guardare direttamente a quella nuova che vedremo tra poco, visto che, per trovarla, bisogna aprire questa pagina, scorrere letteralmente fino in fondo e aprire il piccolo link “Scopri l’offerta precedente”; Iliad Giga 50, che offre minuti e SMS illimitati e 50 GB di traffico dati in 4G al prezzo di soli 7,99 euro al mese. La trovate sul sito ufficiale a questo link.

Tutte comprendono nel prezzo i vari servizi aggiuntivi (Segreteria telefonica, Mi richiami, Hotspot etc.) e prevedono il pagamento una tantum di 9,99 euro per la nuova SIM.

TIM

Delle offerte operator attack di TIM vi avevamo già parlato nei giorni scorsi, eccole riassunte brevemente:

TIM Steel Pro – Comprende chiamate senza limiti verso tutti i numeri nazionali, 50 GB di traffico dati con velocità 4G (fino a 150 Mbps in download e fino a 75 Mbps in upload), il piano base TIM e Chat (consente di avere giga illimitati sulle app di messaggistica più popolari), il tutto con un canone mensile di 7,99 euro . L’offerta è disponibile se si richiede la portabilità da alcuni operatori virtuali sotto rete TIM, come CoopVoce, Fastweb, Tiscali, BT Enia Mobile, DigiMobil e Welcome Italia (per chi proviene da Kena Mobile non è invece disponibile).

. L’offerta è disponibile se si richiede la portabilità da alcuni operatori virtuali sotto rete TIM, come CoopVoce, Fastweb, Tiscali, BT Enia Mobile, DigiMobil e Welcome Italia (per chi proviene da Kena Mobile non è invece disponibile). TIM Supreme New – Prevede minuti di chiamate illimitati verso tutti i numeri nazionali e 50 GB di traffico dati in 4G (fino a 150 Mbps in download e fino a 75 Mbps in upload) a 5,99 euro al mese . Si rivolge agli utenti provenienti da Iliad, Fastweb Mobile e degli operatori virtuali ad esclusione di Lycamobile e di ho. Mobile e Kena Mobile. Il costo di attivazione e della nuova SIM può variare a seconda che ci si rivolga ad uno store o ad un corner. Non manca la possibilità di aggiungere l’opzione TIM Star 20GB, che costa 2 euro al mese e mette a disposizione 20 Giga aggiuntivi, i servizi LoSai e ChiamaOra e TIM Base e Chat (permette di chattare senza limiti nelle app di messaggistica più popolari). In questo modo il totale mensile arriva a 7,99 euro , ma l’offerta risulta decisamente più completa.

di chiamate verso tutti i numeri nazionali e di traffico dati in 4G (fino a 150 Mbps in download e fino a 75 Mbps in upload) a . Si rivolge agli utenti provenienti da Iliad, Fastweb Mobile e degli operatori virtuali ad esclusione di Lycamobile e di ho. Mobile e Kena Mobile. Il costo di attivazione e della nuova SIM può variare a seconda che ci si rivolga ad uno store o ad un corner. Non manca la possibilità di aggiungere l’opzione TIM Star 20GB, che costa 2 euro al mese e mette a disposizione 20 Giga aggiuntivi, i servizi LoSai e ChiamaOra e TIM Base e Chat (permette di chattare senza limiti nelle app di messaggistica più popolari). In questo modo il totale mensile arriva a , ma l’offerta risulta decisamente più completa. TIM Mercury 50 GB – È attivabile dai clienti Iliad, Fastweb e operatori virtuali tranne Kena Mobile, ho. e LycaMobile, costa 7 euro al mese e offre minuti illimitati, 50 GB in 4G (fino a 150 Mbps in download e 75 Mbps in upload).

– È attivabile dai clienti Iliad, Fastweb e operatori virtuali tranne Kena Mobile, ho. e LycaMobile, costa 7 euro al mese e offre minuti illimitati, 50 GB in 4G (fino a 150 Mbps in download e 75 Mbps in upload). TIM Steel S 50GB – È attivabile dai clienti Iliad, Fastweb e operatori virtuali tranne Kena Mobile, ho. e LycaMobile, costa 7,99 euro al mese e offre minuti illimitati, 50 GB in 4G (fino a 150 Mbps) e 5 GB in Roaming UE.

Vodafone

Passiamo adesso alle offerte operator attack di aprile 2020 di Vodafone:

Vodafone Special 50 Digital Edition: minuti illimitati di chiamate verso tutti, SMS illimitati verso tutti e 50 GB di Internet 4G, ma al prezzo di 7 euro al mese; viene proposta ai clienti Iliad, Fastweb, PosteMobile, 1Mobile, Digi Mobil e di alcuni operatori virtuali, a esclusione di ho. Mobile, Lycamobile, Kena Mobile, CoopVoce, Tiscali e Very Mobile. Non è previsto un costo di attivazione, ma solo quello del primo mese anticipato.

minuti illimitati di chiamate verso tutti, SMS illimitati verso tutti e 50 GB di Internet 4G, ma al prezzo di 7 euro al mese; viene proposta ai clienti Iliad, Fastweb, PosteMobile, 1Mobile, Digi Mobil e di alcuni operatori virtuali, a esclusione di ho. Mobile, Lycamobile, Kena Mobile, CoopVoce, Tiscali e Very Mobile. Non è previsto un costo di attivazione, ma solo quello del primo mese anticipato. Vodafone Special Unlimited Limited Edition : minuti illimitati verso tutti, SMS illimitati verso tutti e 50 GB di traffico Internet in 4G a 6,99 euro al mese; dedicata a chi proviene da Tiscali, CoopVoce e CoopVoce Full. Il costo di attivazione è di 1 centesimo, oltre al costo per la nuova SIM (variabile).

: minuti illimitati verso tutti, SMS illimitati verso tutti e 50 GB di traffico Internet in 4G a 6,99 euro al mese; dedicata a chi proviene da Tiscali, CoopVoce e CoopVoce Full. Il costo di attivazione è di 1 centesimo, oltre al costo per la nuova SIM (variabile). Vodafone Special Unlimited: minuti illimitati verso tutti, SMS illimitati verso tutti e 50 GB di traffico Internet in 4G a 7 euro al mese; dedicata a chi proviene Iliad, Fastweb, PosteMobile, 1Mobile, Digi Mobil e da alcuni altri operatori virtuali (esclusi ho. Mobile, Kena Mobile, Very Mobile). Il costo di attivazione è di 0 euro, oltre al costo per la nuova SIM (variabile).

WINDTRE

Concludiamo con le offerte operator attack del nuovo operatore unico WINDTRE, attivabili a questa pagina:

WINDTRE GO 50 Top+ include minuti illimitati, 200 SMS e 50 GB a 5,99 Euro al mese. L’offerta è attivabile se si proviene da BT Enia Mobile, BT Italia Full MVNO, CoopVoce, Daily Telecom, Digi Mobil, GreenICN, Intermatica, Mundio, NTMobile, NoiTel, Optima Mobile, PLDT Italia Smart Pinoy, Plintron, Rabona, Tiscali Mobile, UnoMobile e Welcome Italia;

include minuti illimitati, 200 SMS e 50 GB a 5,99 Euro al mese. L’offerta è attivabile se si proviene da BT Enia Mobile, BT Italia Full MVNO, CoopVoce, Daily Telecom, Digi Mobil, GreenICN, Intermatica, Mundio, NTMobile, NoiTel, Optima Mobile, PLDT Italia Smart Pinoy, Plintron, Rabona, Tiscali Mobile, UnoMobile e Welcome Italia; WINDTRE GO 50 Fire+ include minuti illimitati, 200 SMS e 50 GB a 6,99 Euro al mese. L’offerta è attivabile se si proviene da Iliad, Fastweb e PosteMobile;

include minuti illimitati, 200 SMS e 50 GB a 6,99 Euro al mese. L’offerta è attivabile se si proviene da Iliad, Fastweb e PosteMobile; WINDTRE GO 100 Top+ Easy Pay , offre minuti illimitati verso tutti i numeri fissi nazionali e mobile, 200 SMS verso tutti e 100 GB di traffico dati a 5,99 euro al mese con pagamento tramite carda di credito o conto corrente. L’attivazione è gratuita (in promozione) invece di 49,99 euro ma è necessario tenerla attiva per almeno 24 mesi. È offerta a clienti provenienti da alcuni operatori virtuali;

, offre minuti illimitati verso tutti i numeri fissi nazionali e mobile, 200 SMS verso tutti e 100 GB di traffico dati a 5,99 euro al mese con pagamento tramite carda di credito o conto corrente. L’attivazione è gratuita (in promozione) invece di 49,99 euro ma è necessario tenerla attiva per almeno 24 mesi. È offerta a clienti provenienti da alcuni operatori virtuali; GO 50 Fire , offre minuti illimitati verso tutti i numeri fissi nazioni e mobile, 200 SMS e 50 GB di traffico dati a 6,99 euro al mese con contributo di attivazione di 6,99 euro. È offerta a clienti provenienti da Iliad, Fastweb, PosteMobile, Kena Mobile e ho.Mobile;

, offre minuti illimitati verso tutti i numeri fissi nazioni e mobile, 200 SMS e 50 GB di traffico dati a con contributo di attivazione di 6,99 euro. È offerta a clienti provenienti da Iliad, Fastweb, PosteMobile, Kena Mobile e ho.Mobile; GO 100 Fire Easy Pay, offre minuti illimitati verso tutti i numeri fissi nazionali e mobile, 200 SMS e 100 GB di traffico dati a 6,99 euro al mese con addebito su carta di credito o conto corrente. Il costo di attivazione è in promozione a 6,99 euro invece di 49,99 ed anche in questo caso l’offerta deve restare attiva per almeno 24 mesi. È offerta a clienti provenienti da Iliad, Fastweb, PosteMobile, Kena Mobile e ho.Mobile.

Se tutte queste offerte non vi bastano, potete sempre valutare le soluzioni degli operatori virtuali Kena Mobile, ho. Mobile e Very Mobile, specie dopo l’ultimo ribasso relativo a quest’ultimo.

