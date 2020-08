I piani di Google per la gamma Pixel 2020 si stanno progressivamente delineando (al modus operandi di Big G abbiamo dedicato una riflessione), ecco spuntare allora delle interessanti informazioni sui due modelli attesi in autunno: Google Pixel 4a 5G e Google Pixel 5.

Lo scorso 3 agosto, dopo una lunghissima gestazione, Big G svelava al mondo il suo ultimo nato Google Pixel 4a, a margine dell’annuncio ufficiale, tuttavia, sganciava una bomba capace di spostare subito l’attenzione altrove, preannunciando l’arrivo in autunno di Google Pixel 4a 5G e Google Pixel 5.

Ecco i prezzi di Google Pixel 4a 5G e Pixel 5, che forse sarà solo XL

Detto della probabile data di presentazione di questi due nuovi modelli e che probabilmente per vederli in Italia sarà necessario attendere qualche mese in più – a meno di non volerli importare –, ecco che l’identikit di Google Pixel 4a 5G e Google Pixel 5 si sta già arricchendo di dettagli.

L’utente Jason C – I’m Just Saying (@ImjustSayingJC) ha diffuso in Rete delle informazioni interessanti su entrambi i modelli. Partendo dal tweet relativo a Google Pixel 4a 5G, al netto del prezzo di 499 dollari che Google aveva già indicato come punto di partenza per i due modelli in arrivo, le indicazioni interessanti sono due: innanzitutto sotto al cofano dovrebbe essere presente la Mobile Platform Qualcomm Snapdragon 765G; in secondo luogo verrebbe categoricamente smentita l’identificazione di questo smartphone con il mai nato Google Pixel 4a XL: Google Pixel 4a 5G dovrebbe avere un display da 5,81 pollici, esattamente la stessa diagonale del modello 4G, insomma sarebbe verosimilmente il device 5G più compatto in circolazione.

Passando al piatto forte, anche il tweet su Google Pixel 5 contiene informazioni significative: a parte l’ennesima conferma della presenza di un SoC di fascia media (il già citato Snapdragon 765G), la fonte dichiara che l’unica variante proposta dovrebbe essere quella di taglia extra-large, vale a dire Google Pixel 5 XL. Il prezzo di listino del nuovo smartphone di punta di Google dovrebbe essere di 699 dollari.

