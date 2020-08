L’immagine che vi abbiamo proposto ieri grazie al leaker indiano Ishan Argawal ha subito avuto un seguito essendo oggi protagonista di un post sul blog di Google che ci offre un inatteso sguardo sul futuro, sui primi Google Pixel della storia capaci di dialogare con l’infrastruttura 5G.

Le ipotesi fatte ieri trovano conferma nelle parole di Google: i protagonisti del teaser sono proprio Google Pixel 4a 5G e Google Pixel 5. Ad essere sorprendente non è il fatto che Google parli di una variante di un prodotto appena lanciato, no, quella è la normalità, quanto il fatto che Big G citi un prodotto che ufficialmente non esiste ancora come Google Pixel 5.

Google Pixel 4a 5G, di fatto, è la variante XL che ha disertato la presentazione di Google Pixel 4a: è sensazione diffusa che lo smartphone possa essere più grande di quello da cui deriva (con ripercussioni favorevoli per display e batteria), mosso da un SoC Snapdragon 765G – più potente dello Snapdragon 730 di Google Pixel 4a – e magari avere una fotocamera in più sul retro.

Google Pixel 4a 5G arriverà a 499 dollari, ma non in Italia

Il tutto per 499 dollari, parola di Google. Fanno 150 dollari in più rispetto a Google Pixel 4a, ma se oltre al 5G ci saranno dei contenuti tecnici migliori come sembra il balzello dovrebbe essere giustificato. Resta da convertire il prezzo in euro: i 349 dollari di Google Pixel 4a in Europa sono 389 euro, quindi i 499 dollari di Google Pixel 4a 5G potrebbero abbattere la soglia dei 500 euro.

Per avere certezze tuttavia bisognerà attendere l’autunno: Google ha anticipato che Google Pixel 4a 5G e Google Pixel 5 arriveranno terminata l’estate, inizialmente in USA, Canada, UK, Irlanda, Francia, Germania, Giappone, Taiwan e Australia, tagliando fuori l’Italia. Improbabile che l’azienda venda Google Pixel 4 e Google Pixel 4a pressoché ovunque e per Google Pixel 4a 5G e Google Pixel 5 tagli fuori tutti i paesi esclusi dalla lista sopra.

Più probabile invece che il Covid-19 abbia ridotto la reperibilità dei componenti e Google abbia dovuto stabilire delle priorità, per cui ci aspettiamo che la loro commercializzazione venga estesa magari prima di Natale. Comunque “nei prossimi mesi aggiungeremo altro su questi dispositivi e sul nostro approccio al 5G” ha detto Google, lasciando intendere che potrebbero arrivare altre informazioni prima della presentazione.

Ricordiamo che Google Pixel 5 potrebbe cambiare filosofia rispetto ai predecessori, a partire dal SoC che secondo le voci di corridoio trapelate finora potrebbe essere lo Snapdragon 765G, il medesimo di Google Pixel 4a 5G. Una scelta mirata a contenere costi e prezzo di listino, così come quella di abbandonare dopo un solo anno di carriera a bordo dei Google Pixel 4 il complesso sistema di radar e sensori denominato Motion Sense, a favore di un tradizionale lettore di impronte digitali.

Qual è la vostra in merito? Fateci sapere tramite i commenti.

