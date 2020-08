Settimana scorsa Google presentava ufficialmente Google Pixel 4a, smartphone medio gamma, diretto successore della gloriosa gamma Google Pixel 3a, che non abbiamo faticato a definire come un'”àncora di salvezza in un mare magnum di padelloni” nella nostra recensione su Google Pixel 4a.

Snapdragon 765G e 8 GB di RAM

Ma, con una mossa discutibile, lo stesso giorno Google svelava anche alcune informazioni su Google Pixel 4a 5G e Google Pixel 5. Di questi terminali mancano ancora tante informazioni, ma in queste ore abbiamo modo di scoprire quello che potrebbe essere il processore e il modulo RAM installato su Google Pixel 5.

Infatti, questi componenti del tanto atteso smartphone di Google sono stati svelati dal sito AI Benchmark e puntano al processore Qualcomm Snapdragon 765G e ad un modulo RAM da 8 GB.

Purtroppo le informazioni offerte dal benchmark non ci permettono di scoprire ulteriori informazioni sul terminale Android, se non che sarà evidentemente uno smartphone munito di connettività 5G. Se, come anticipato da Google, entrambi gli smartphone arriveranno subito dopo l’estate, è lecito presumere che nelle prossime settimane torneremo nuovamente a parlare di Google Pixel 5 e magari anche del suo design.