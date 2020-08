È di pochi giorni fa la notizia dell’annuncio ufficiale di Google Pixel 4a, forse uno dei terminali Android più attesi del 2020 e rinviato numerose volte anche per via del Coronavirus. Assieme al lancio del nuovo medio gamma di Google, l’azienda aveva sfruttato l’occasione anche per darci qualche informazione in più sugli altri terminali previsti per i prossimi mesi: Google Pixel 4a 5G e Google Pixel 5.

Google Pixel 4a 5G e Pixel 5 l’8 ottobre

Dalle informazioni condivise dal colosso di Mountain View scopriamo che gli smartphone saranno svelati nei prossimi mesi, ma non si sa bene quando. Ma, come spesso capita, un piccolo errore di disattenzione circa il comunicato stampa ufficiale di Google, potrebbe averci svelato quando Google Pixel 4a 5G e Google Pixel 5 verranno svelati.

Infatti, come scoperto da un utente su Twitter, il blog di annuncio di Google Francia indicava a chiare lettere il prossimo 8 ottobre 2020 come data di lancio (in realtà si parlava di pre-ordine) di Google Pixel 4a 5G e Google Pixel 5. Sebbene la compagnia abbia immediatamente rimosso ogni riferimento all’8 ottobre nel comunicato stampa ufficiale, riteniamo si tratti di un’informazione piuttosto veritiera.

Novità sui dispositivi Pixel per il 2021

Nel mentre i colleghi di 9to5google sarebbero entrati in possesso di un documento Android interno relativo alla timeline di lancio di nuovi dispositivi Google per il prossimo anno. Secondo quanto visionato, pare che Big G stia sviluppato build di Android per Google Pixel 5a (nome in codice “barbette“), per un dispositivo Pixel pieghevole (nome in codice “passport“) e per almeno altri due dispositivi proprietari (nome in codice “oriole” e “raven“).

È molto probabile che i nomi in codice “raven” e “oriole” facciano riferimento alla gamma Google Pixel 6, con il nome in codice “passport” utilizzato invece per indicare il primo foldable di Google. Tutti e tre i dispositivi avrebbero una data stimata di lancio al Q4 2021, molto probabilmente durante il mese di ottobre, mentre Google Pixel 5a sarebbe invece indicato al lancio durante il Q2 2021 e chiaramente indicato come un “dispositivo di metà anno di fascia bassa“.

