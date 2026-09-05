A novembre 2025, Google sorprese tutti (Apple inclusa), annunciando la compatibilità di Quick Share con AirDrop, funzione che abbatte la barriera tra gli ecosistemi del Robottino verde e della Mela morsicata permettendo agli utenti Android di scambiare file con iPhone, iPad e computer Mac.

Inizialmente disponibile sui Pixel 10, la funzione è stata poi estesa ad altri modelli (come i Pixel 9, i Galaxy S26 e i flagship di Vivo e OPPO) tra la fine dell’inverno e la primavera di quest’anno. Durante il The Android Show | I/O Edition dello scorso maggio, il colosso di Mountain View portato questa funzione su tanti altri flagship Android e adesso sembra stia espandendo ulteriormente la disponibilità sui dispositivi della gamma Pixel.

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Prosegue l’espansione di Quick Share con AirDrop

La potenzialità di Quick Share che porta con sé la compatibilità con AirDrop e abilita lo scambio dei file con iPhone, iPad e computer Mac è qualcosa con cui Google ha scosso un po’ tutti al momento del lancio.

Dalla prima introduzione (avvenuta a novembre 2025) a oggi, questa potenzialità è stata estesa a un gran numero di flagship Android, specie quelli più recenti, soprattutto di Google e Samsung.

Un po’ con sorpresa, però, alcuni smartphone della gamma Pixel, che si ipotizzava fossero “agevolati” nel supporto (dato che lo sviluppo con reverse engineering è stato fatto proprio da Google) sono rimasti esclusi.

Per tutti i Pixel ancora supportati che sono stati lanciati prima del Pixel 8a (ovvero tra la fine del 2021 e la fine del 2023), così come per molti altri smartphone Android, Google ha messo a punto una funzione alternativa che consente di trasferire file da Android e iOS tramite codice QR.

Sembra che sia in distribuzione il supporto per i Pixel più datati

Rimanendo in casa Pixel, negli ultimi giorni sono emerse svariate segnalazioni che suggeriscono novità importanti: la versione di Quick Share compatibile con AirDrop sembra essere in rollout per Pixel Tablet (via Android Authority), per Pixel 7 Pro e per Pixel 8 (via Android Authority).

Sono diversi gli utenti che stanno segnalando la ricezione di questa novità, sintomo del fatto che Google potrebbe effettivamente avviato il rollout su tutti i nuovi dispositivi supportati (e magari l’ufficialità potrebbe arrivare con il Pixel Drop di settembre 2026).

Chiaramente, questo significa che anche gli altri dispositivi delle serie dovrebbero ricevere l’aggiornamento: parliamo di Pixel 7, Pixel 7a, Pixel Fold e Pixel 8 Pro; i due Pixel che saluteranno a breve la compagnia per fine supporto (Android 17 QPR1 sarà l’ultimo aggiornamento per loro), ovvero Pixel 6 e Pixel 6 Pro, restano in dubbio circa la ricezione questa potenzialità.

Come aggiornare le app coinvolte

Per verificare che sul vostro smartphone Android (dotato dei servizi Google) sia installata l’ultima versione disponibile dell’app Google Play Services, vi basterà raggiungere la pagina dedicata dell’app sul Google Play Store tramite il badge sottostante e, eventualmente, effettuare un tap su “Aggiorna”.

Per sfruttare la potenzialità di Quick Share che consente di scambiare file (in invio o in ricezione) con AirDrop è necessario verificare che sul vostro smartphone (tra quelli della precedente lista) sia installata e aggiornata all’ultima versione l’app del servizio di sistema Quick Share Extension: basta effettuare un tap sul badge sottostante ed eventualmente selezionare “Aggiorna“.