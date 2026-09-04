Circular aveva già puntato forte sul monitoraggio della pressione con il Ring 2, di cui avevamo raccontato l’approccio basato su ECG e sensori PPG combinati; ora l’azienda annuncia due nuovi smart ring, il Circular Ring 3 Slim e il Circular Ring 3 Pro, entrambi pensati per spiccare dalla concorrenza grazie a un sistema di pagamento contactless e al ritorno della vibrazione aptica, presente sul primo modello ma poi rimossa sul sequel e richiesta a gran voce dagli utenti. Scopriamoli insieme.

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Circular Ring 3 Slim, leggero e discreto

Il primo dei due nuovi anelli è una versione slim del Circular Ring 3, che misura 5,9 mm di larghezza e 2,35 mm di spessore; pesa tra 1,9 e 3 grammi a seconda della taglia, disponibile in misure comprese tra 6 e 14. L’anello esterno in titanio è abbinato a una parte interna in resina epossidica, mentre la batteria dovrebbe durare circa 10 giorni con una singola carica.

Sul fronte del monitoraggio della salute, lo Slim fornirà stime delle tendenze glicemiche, oltre a tracciare sonno, attività fisica, frequenza cardiaca e temperatura cutanea.

Circular non ha rivelato molto sulla funzione di pagamento NFC, se non che supporterà i circuiti Visa e Mastercard e che basterà avvicinare l’anello al terminale per pagare; l’azienda non ha però ancora annunciato un partner per il servizio, né spiegato come funzionerà all’interno dell’app.

La vibrazione aptica, dal canto suo, non è pensata per le notifiche: servirà piuttosto a ricordare l’assunzione di farmaci, avvisare di eventuali problemi di salute rilevati dall’anello e funzionare come sveglia al mattino.

Circular Ring 3 Pro aggiunge ECG certificato FDA

Il Circular Ring 3 Pro è più grande dello Slim, con 6,8 mm di larghezza e 2,78 mm di spessore, oltre a un peso maggiore, compreso tra 3 e 4 grammi. Cambiano anche i materiali: sia l’anello interno sia quello esterno sono realizzati in titanio. Il corpo più grande ospita una batteria di capacità superiore, che dovrebbe durare fino a 12 giorni con una singola carica.

Tutte le funzioni di monitoraggio della salute e del fitness restano le stesse dello Slim, ma il modello Pro guadagna un elettrocardiogramma a singola derivazione, certificato dalla FDA, per rilevare la fibrillazione atriale, oltre alla capacità di monitorare le tendenze della pressione sanguigna.

Vale la pena notare che anche l’attuale Circular Ring 2 dispone già di funzioni ECG e di monitoraggio delle tendenze della pressione, che sembrano richiedere un abbonamento per essere sbloccate, anche se non è chiaro quanto costi.

Prezzo e disponibilità

Chi è interessato al Circular Ring 3 dovrà attendere per scoprire il prezzo definitivo: secondo l’azienda, disponibilità, informazioni sui preordini e prezzi verranno annunciati nei prossimi mesi. Il Circular Ring 2 parte da 350 dollari, quindi è lecito aspettarsi cifre simili anche per la terza generazione.

In passato Circular ha utilizzato Kickstarter come piattaforma per i preordini, e non gode della migliore reputazione in fatto di trasparenza su costi e funzionalità.

Un settore sempre più affollato

Se ci leggete su queste pagine, soprattutto su TuttoTech, saprete che la corsa alla misurazione della pressione sugli smart ring, del resto, si è fatta piuttosto intensa negli ultimi mesi tra sperimenti e brevetti vari: per citare alcuni brand RingConn ha già avviato i test della funzione sulla Gen 2, dopo averla mostrata in anteprima a IFA 2025, mentre la startup Vital Signals ha presentato Signal Ring, che promette valori reali di pressione sistolica e diastolica senza calibrazione tramite bracciale.

Anche Amazfit, tramite un brevetto della controllante Huami, ha lasciato intendere di voler esplorare la stessa direzione sul proprio Helio Ring, segno che la misurazione della pressione arteriosa sta rapidamente diventando il nuovo campo di battaglia per distinguersi in quello che sembra essere un settore ormai maturo.