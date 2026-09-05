Dopo una lunghissima fase dedicata allo sviluppo dietro le quinte, a fine agosto Google ha iniziato a distribuire in sordina Riduzione mal d’auto, una nuova funzione di Android 17 che è poi stata annunciata ufficialmente qualche giorno fa come parte del nuovo Android Drop di settembre 2026.
Questa funzione, inizialmente conosciuta come Motion Cues e poi diventata Motion Assist (in inglese), è per combattere il fenomeno della cinetosi (o mal d’auto) che si verifica quando si usa lo smartphone in auto. Andiamo a scoprire tutti i dettagli.
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Google sta distribuendo “Riduzione mal d’auto” per tutti
Niente Assistenza al movimento, traduzione letterale di Motion Assist: la nuova funzione messa a punto da Google per combattere il fenomeno della cinetosi si chiama Riduzione mal d’auto ed è già in rollout su tutti i dispositivi con Android 17.
La nuova funzione è disponibile al percorso “Impostazioni > Servizi Google > Riduzione mal d’auto” o, in alternativa, è disponibile come riquadro nel pannello delle impostazioni rapide.
Riduzione mal d’auto
Forme in movimento appaiono sui bordi dello schermo e si adattano al movimento del dispositivo. Questo può contribuire a ridurre la cinetosi quando ti trovi in un veicolo in movimento.
Quando abilitata, questa funzione si avvia in automatico quando rileva che l’utente si trova su un veicolo in movimento (auto, autobus o treno) per contribuire a ridurre la sensazione di malessere (anche se Big G specifica che il risultato non è garantito).
A ogni modo, dalla pagina dedicata a Riduzione mal d’auto è possibile aggiungere il riquadro al pannello delle impostazioni rapide o personalizzare l’aspetto della griglia di forme in movimento che compare in sovrimpressione.
Gli utenti possono modificare il colore delle forme (tra cinque opzioni) la forma delle forme (tra le opzioni cerchio, quadrato, pentagono e rombo), il livello di opacità (tramite un cursore) o, in alternativa, scegliere l’opzione “Randomizzazione” (fa cambiare colore e forma continuamente ogni manciata di secondi).
Come aggiornare l’app legata ai servizi Google
Per verificare che sul vostro smartphone Android (dotato dei servizi Google) sia installata l’ultima versione disponibile dell’app Google Play Services, vi basterà raggiungere la pagina dedicata dell’app sul Google Play Store tramite il badge sottostante e, eventualmente, effettuare un tap su “Aggiorna”.
L’applicazione non può essere trovata tramite ricerca sullo store e, di norma, viene aggiornata automaticamente su tutti gli smartphone del robottino verde (che contano sui servizi offerti dal colosso di Mountain View).