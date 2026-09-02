Mancano ormai pochi giorni allo stop anticipato mesi fa di WhatsApp per i dispositivi che utilizzano le versioni più datate di Android. A partire da martedì 8 settembre 2026, l’applicazione smetterà infatti di funzionare su una parte degli smartphone ancora in circolazione. La scadenza è ormai imminente e gli utenti interessati dovranno verificare la compatibilità del proprio dispositivo per continuare a utilizzare WhatsApp senza interruzioni.

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Il nuovo messaggio di avviso

Da giorni WhatsApp mostra un messaggio all’interno dell’app che avvisa gli utenti interessati dell’imminente cambiamento. Il testo specifica che dall’8 settembre 2026 l’applicazione non sarà più disponibile sui dispositivi con versioni di Android precedenti alla 6.0. La modifica riguarda sia WhatsApp Messenger sia WhatsApp Business, dato che le due app condividono la stessa base di codice.

Gli smartphone coinvolti e cosa fare nei prossimi giorni

Il requisito minimo attuale per installare WhatsApp su Android è la versione 5.0 del sistema operativo di Google. Dall’8 settembre i dispositivi fermi ad Android 5.0 e 5.1 (Lollipop) smetteranno di essere compatibili con l’app. Si tratta di sistemi operativi ormai datati di oltre un decennio, sempre meno diffusi ma ancora presenti su una quota di smartphone attivi nel mondo. E, anche, smartphone per i quali il livello di sicurezza è inferiore rispetto alle versioni più recenti di Android.

Chi possiede ancora uno di questi dispositivi ha a disposizione pochi giorni per organizzarsi. Il consiglio è di eseguire un backup delle chat prima dell’8 settembre, così da non perdere le conversazioni una volta scaduto il supporto. Il salvataggio può avvenire su Google Drive direttamente dalle impostazioni dell’app, oppure tramite il backup locale che WhatsApp genera automaticamente nella memoria interna del telefono.

Il cambiamento riguarda esclusivamente gli smartphone Android. Su iPhone e iPad il requisito minimo resta iOS o iPadOS 15.1, senza alcuna modifica prevista per gli utenti Apple.