Google ha avviato la distribuzione di una novità per la Protezione dai furti, quella suite di funzionalità di sicurezza che si preoccupa di assistere l’utente in caso di furto del dispositivo, offrendo misure utili per il prima, il durante e il dopo.

La nuova funzione si chiama Identificatore dispositivo su schermata di blocco e arricchisce la sezione “Proteggi e recupera il dispositivo” della suite. Andiamo a scoprire tutti i dettagli.

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C’è una novità in rollout per la suite Protezione dai furti

Dallo scorso dicembre sapevamo che il colosso di Mountain View stesse lavorando per rendere l’IMEI dello smartphone accessibile dalla schermata di blocco, grazie ad alcuni indizi nascosti in quella che allora rappresentava l’ultima versione dell’app Emergenze personali.

A metà del mese di luglio sono poi emersi ulteriori indizi che hanno spostato l’attenzione sull’app Google Play Services come responsabile dietro le quinte di questa potenzialità che avrebbe arricchito la suite Protezione dai furti.

La settimana dopo, con la versione 26.28 dei Google Play Services, Big G ha annunciato questa novità nel bollettino settimanale dell’aggiornamento di sistema di Google di luglio 2026.

Sicurezza ed emergenza [Phone] Ora puoi trovare l’IMEI del tuo dispositivo sulla schermata di blocco.

Arriva “Identificatore dispositivo su schermata di blocco”

Come potrete notare dalla seguente immagine, questa novità è ora in rollout per gli utenti a un mese e mezzo di distanza dall’annuncio. Alla ricezione, gli utenti troveranno una nuova aggiunta al percorso “Impostazioni > Protezione del dispositivo smarrito > Protezione dai furti” (o “Impostazioni > Servizi Google > Tutti i servizi > Protezione dai furti”.

Identificatore dispositivo su schermata di blocco Questo è l’IMEI univoco del tuo dispositivo, che può aiutarti a recuperarlo. Tocca “Emergenza” nella schermata di blocco per trovare le informazioni.

Effettivamente, come suggerito dalla descrizione della funzionalità (che può essere attivata o disattivata a discrezione dell’utente ma è attiva per impostazione predefinita), accedendo alla scheda Emergenza (dal pannello di immissione del PIN della schermata di blocco o dal menù di riavvio/spegnimento) è stato aggiunto in alto a destra un menù “Altro” (quello con i tre pallini).

Selezionandolo, è disponibile l’opzione Informazioni sul dispositivo che, al suo interno, contiene il codice IMEI (o i codici IMEI nel caso in cui il dispositivo sia dual SIM) che può essere utilizzato come aiuto nel recupero del dispositivo in caso di smarrimento o furto.

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Come aggiornare l’app legata ai servizi Google

Per verificare che sul vostro smartphone Android (dotato dei servizi Google) sia installata l’ultima versione disponibile dell’app Google Play Services, vi basterà raggiungere la pagina dedicata dell’app sul Google Play Store tramite il badge sottostante e, eventualmente, effettuare un tap su “Aggiorna”.

L’applicazione non può essere trovata tramite ricerca sullo store e, di norma, viene aggiornata automaticamente su tutti gli smartphone del robottino verde (che contano sui servizi offerti dal colosso di Mountain View).