Huawei sta allargando la disponibilità di un’interessante funzione che abbiamo visto sul neo arrivato HUAWEI Watch GT 7 Pro (anche nella nostra recensione completa): si tratta dell’indice di prontezza fisica, che sta facendo capolino in Italia su HUAWEI Watch Fit 5 e Watch Fit 5 Pro dopo un aggiornamento dell’app Huawei Health. Vediamo di che si tratta.
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La serie HUAWEI Watch Fit 5 accoglie l’indice di prontezza fisica in Italia
HUAWEI Watch Fit 5 Pro inizia ad accogliere l’indice di prontezza fisica, o Readiness Score, una funzione per la salute introdotta con la rinnovata suite Health Insights degli smartwatch HUAWEI Watch GT 7, lanciati proprio nei giorni scorsi. La casa cinese mette a disposizione un punteggio che combina informazioni come la qualità del sonno, la variabilità della frequenza cardiaca (HRV), lo stato emotivo e le calorie attive bruciate per fornire una stima quotidiana del livello di recupero. In sostanza, dice quanto il corpo è pronto ad affrontare la giornata sulla base di quanto riposato e non solo.
Come precisato dallo stesso produttore, queste funzioni non hanno valore medico (e dunque non sono destinate all’uso diagnostico), ma possono rivelarsi comunque molto utili nel recupero dagli allenamenti e nella vita di tutti i giorni. La novità che abbiamo visto sugli smartwatch della serie Watch GT 7 è ora disponibile anche sulla serie HUAWEI Watch Fit 5, in seguito a un nuovo aggiornamento dell’app Huawei Health e a un’attivazione lato server.
Non è dunque da escludere che possa ulteriormente allargarsi ad altri modelli nel corso delle prossime settimane.
Come aggiornare Huawei Health
L’arrivo dell’indice di prontezza fisica su HUAWEI Watch Fit 5 e Watch Fit 5 Pro dipende da un’attivazione lato server ed è necessario disporre della più recente versione di Huawei Health nello smartphone associato, perciò è fondamentale che sia aggiornata da Huawei AppGallery, dal menù interno oppure dal sito. Avevate già notato l’arrivo della nuova funzione per la salute sul vostro smartwatch?