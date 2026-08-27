Google ha da poco annunciato quattro novità in ambito sicurezza di Android 17 che puntano a salvaguardare le connessioni, difendersi dalle vulnerabilità della rete cellulare e mantenere privata la rete domestica.

La più recente versione di Android introduce il supporto per Encrypted Client Hello, rende obbligatoria la protezione della rete locale, abilita la Trasparenza dei Certificati per impostazione predefinita e introduce una misura di protezione contro gli SMS blaster. Scopriamo tutti i dettagli.

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Android 17: quattro novità rendono più sicure le connessioni e proteggono la privacy degli utenti

Tramite un post sul blog ufficiale dedicato alla sicurezza, come anticipato in apertura, Google ha annunciato quattro novità per la sicurezza di Android che debuttano con Android 17, la versione del sistema operativo del Robottino Verde che ha debuttato a giugno sui Pixel e che ora sta sbarcando anche sui dispositivi dei produttori di terze parti.

Ogni giorno ci affidiamo alle reti per rimanere connessi al mondo, che si tratti di tenerci in contatto con i nostri cari, ascoltare musica in streaming o gestire le nostre finanze. Ma con l’aumentare delle nostre connessioni, aumentano anche le tattiche di truffatori e ficcanaso digitali. Per contrastare queste minacce, aggiorniamo costantemente Android con nuove e potenti protezioni progettate per tenerti al sicuro. Stiamo introducendo una suite di funzionalità avanzate di sicurezza di rete che proteggono le tue connessioni, difendono dalle vulnerabilità cellulari e contribuiscono a mantenere privata la tua rete domestica.

Standard per la privacy ECH che oscura i nomi di dominio visitati

La prima novità per la sicurezza della rete di Android 17 è rappresentata dall’introduzione del supporto allo standard della privacy ECH (Encrypted Client Hello) che funziona in combinazione con il DNS privato per oscurare i nomi di dominio visitati dall’utente e nascondere i metadati che i vari provider potrebbero utilizzare per creare un profilo utente.

Il nome del sito Web di destinazione viene crittografato sin dall’inizio: provider di rete e malintenzionati non potranno vedere facilmente a quali siti o app accede l’utente. Maggiori informazioni sono presenti nel repository dedicato su GitHub.

Protezione della rete locale per una rete Wi-Fi privata e sicura

Per garantire la sicurezza della rete locale, Google ha reso obbligatoria la protezione della rete locale (Local Network Protection) a partire da Android 17. Le app devono richiedere una autorizzazione prima di poter scansionare la rete o connettersi ad altri dispositivi sulla rete locale. Per le operazioni quotidiane più “innocue”, come la trasmissione di un video dallo smartphone alla TV, gli sviluppatori potranno alleggerire il processo sfruttando uno strumento di sistema “sicuro” che consenta di selezionare la TV senza che vengano tirati in ballo gli altri dispositivi connessi alla rete locale.

Trasparenza dei Certificati attiva per impostazione predefinita

Quando si connettono a un’app o a un sito Web sicuro, i dispositivi Android verificano un certificato per confermare l’autenticità del sito. Nel caso in cui il certificato viene compromesso, gli hacker possono creare falsi certificati per intercettare il traffico e mettere in attico pratiche fraudolente.

La soluzione di Google a questo problema è semplice: Android abilita la Trasparenza dei Certificati (Android Certificate Transparency) per impostazione predefinita. Tutti i certificati autentici di siti e app dovranno essere registrati in un registro pubblico per ridurre drasticamente gli attacchi legati ai certificati compromessi.

Protezione contro le truffe via SMS con false celle 2G

L’ultima novità è pensata per affrontare gli attacchi di tipo SMS Blaster, la nuova frontiera delle truffe via SMS che passa attraverso false celle 2G resa possibile da costi dell’hardware sempre inferiori e dispositivi sempre più portatili. I primi indizi per l’implementazione di una misura di protezione in tal senso sono emersi a marzo e ora sappiamo che necessiteranno di Android 17 per funzionare.

Gli SMS Blaster sono dispositivi che trasmettono segnali ad alta potenza per costringere gli smartphone nelle vicinanze a interrompere le connessioni 4G e 5G per passare alle reti 2G, obsolete e decisamente meno sicure. Una volta che lo smartphone passa a una rete 5G, i truffatori possono inviare messaggi di phishing realistici direttamente sui dispositivi delle vittime.

Con Android 12 è stata introdotta una misura di sicurezza che consente agli utenti di disattivare il 2G a livello hardware. Con Android 17 arriva una soluzione “zero-click” che consente agli operatori di disattivare il 2G per impostazione predefinita ai propri abbonati, facendo in modo che gli utenti siano più protetti da attacchi di questo tipo senza bisogno di dover trovare impostazioni da disattivare.

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Queste novità sono integrate direttamente in Android 17

Queste quattro novità per la sicurezza delle connessioni di rete sono integrate direttamente in Android 17 e, di conseguenza, tutti gli utenti in possesso di un dispositivo già aggiornato (o che verrà aggiornato) a questa versione di Android potranno goderne.