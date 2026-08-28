Sempre più utenti mobile sono alla costante ricerca di soluzioni che possano consentire loro di avere un valido assistente che possa aiutarli a monitorare la propria salute e gli allenamenti e non c’è da stupirsi, pertanto, se Google presti una grande attenzione a Google Health.

E così nelle scorse ore il colosso di Mountain View ha rilasciato la versione 5.07 di questa applicazione, che nel corso delle prossime settimane raggiungerà tutti gli utenti a livello globale.

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Le novità della versione 5.07 di Google Health

Sono diverse le novità introdotte dal team di Google con questa versione dell’applicazione, il tutto con l’obiettivo di garantire agli utenti un’esperienza sempre più piacevole

Le novità più importanti sono quelle relative alle attività e al fitness:

Registrazione manuale degli allenamenti migliorata : abbiamo apportato tre aggiornamenti per gli utenti che registrano gli esercizi manualmente. Innanzitutto, ora è possibile aggiungere e modificare più parametri durante la registrazione manuale di un esercizio. Le modifiche apportate saranno inoltre visibili più rapidamente nei riepiloghi degli allenamenti. Infine, ora è possibile registrare più parametri quando si passa da un allenamento in piscina a uno in acque libere.

Mappe : Abbiamo continuato a migliorare l’esperienza con le mappe, con tempi di caricamento più rapidi e rendering e regolazioni più fluidi. Abbiamo anche risolto un problema per cui le mappe a volte non venivano visualizzate quando si utilizzava il telefono per tracciare una sessione di corsa, ciclismo o camminata.

Totale distanza percorsa : le corse su sentiero e in salita ora contribuiscono al totale della distanza percorsa.

Novità anche per il monitoraggio del peso, con la ricalibrazione dell’intervallo dinamico minimo e massimo del grafico, in modo che l’andamento e le variazioni del peso siano più facili da visualizzare.

Infine, gli sviluppatori hanno risolto un problema che causava la perdita di connessione con Health Connect per alcuni utenti Android.

Potete scaricare l’app Google Health dal Google Play Store attraverso il seguente badge: