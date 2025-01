Vodafone mette a disposizione un’interessante offerta dedicata agli attuali clienti Iliad, CoopVoce o di alcuni altri operatori virtuali, che include tutto quello che serve a meno di 7 euro al mese e regala un buono Amazon da 10 euro. La proposta è valida solamente per poche ore, quindi vi consigliamo di non tentennare troppo: scopriamola subito e vediamo come attivarla.

6,99 euro al mese per minuti, SMS e 100 giga con il 5G di Vodafone, più un buono regalo Amazon

A poche settimane dall’ufficialità dell’acquisizione di Vodafone Italia da parte di Swisscom, già proprietaria di Fastweb, l’operatore rosso propone un’offerta che include tutto ciò che serve a un piccolo prezzo. La nuova proposta mette a disposizione minuti illimitati di chiamate verso tutti, SMS illimitati verso tutti e 100 giga di Internet sotto rete 5G al costo di 6,99 euro al mese. Di questi 100 giga, 8,8 sono utilizzabili senza costi aggiuntivi grazie al roaming like at home.

Può essere attivata online e non prevede costi di attivazione o spese per l’invio della scheda SIM: è riservata ai clienti di Iliad, CoopVoce, PosteMobile e di tanti altri operatori virtuali. Nello specifico, questa è la lista completa pubblicata sul sito Vodafone:

Iliad, Coop Italia, Poste Italiane, 1 Mobile, Bladna Mobile, British Telecom, BT Enia Mobile BT, BT Italia Full Mvno, Cmlink Italy, Conad Mobile, Coop Italia Full, Coop Esp (Vecchio Seriale), Daily Telecom, Digi Mobile Full, Digitel Italia, Elimobile, Elite Mobile, Enegan Spa, Erg Mobile, Feder Mobile, Green Icn, Italia Power, Linkem, Lyca, Nexus Telecom, Noitel.it, Nt Mobile, Nv Mobile, Mundio Full Mvno, Optima1, Ovunque, Plink, Plintron, Poste Mobile Single Play, Postemobile Full, Rabona Mobile, Spusu Italia, Telmekom Mobile, Tiscali, Vectone Full Mvno, Welcome Full Mvno, Wings Mobile, With U e tutti gli altri operatori virtuali.

E non è finita qui: solo fino al 29 gennaio 2025, attivando l’offerta Vodafone online o tramite “Ti richiamiamo noi” si ottiene in omaggio un buono regalo Amazon.it da 10 euro. Quest’ultimo verrà recapitato dopo aver seguito una specifica procedura: entro 30 giorni dall’attivazione della SIM verrà inviata una e-mail dalla quale sarà possibile accedere a un’apposita pagina dove inserire i dati (entro il 30 maggio 2025); una volta fatto, arriverà una seconda mail contenente il buono regalo, utilizzabile per un qualsiasi acquisto idoneo entro la scadenza (solitamente di 10 anni).

La proposta è valida anche con l’eSIM, senza la necessità di spedizioni. Eventualmente è possibile attivare l’addebito automatico su carta di credito o conto, ma non c’è nessun obbligo. Per attivare online l’offerta Vodafone e ottenere il buono regalo Amazon basta seguire il link qui in basso e procedere entro il 29 gennaio: